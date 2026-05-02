Фонд «Защитники Отечества» и Псковский облсовпроф заключили новое соглашение о поддержке героев СВО

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Псковской области и Псковский областной Совет профессиональных союзов заключили новое отдельное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

Документ объединяет усилия двух организаций для комплексной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. В фокусе внимания — не просто поддержка, а полноценная интеграция наших героев в мирную жизнь, трудовые коллективы и общество.

В ключевые направления нового соглашения входят социально-правовая защита, забота о здоровье и реабилитация, гуманитарная миссия, досуг и интеграция, а также трудоустройство и карьера.