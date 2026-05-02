 
Общество

Владимир Владимиров получил награду от Дмитрия Медведева на форуме «Единой России» в Санкт-Петербурге

Генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область», региональный координатор партпроекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров удостоен заслуженной награды в сфере спорта. Торжественная церемония прошла на форуме «Единой России» «Есть результат!» в Санкт-Петербурге, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский «ВКонтакте».

Председатель партии Дмитрий Медведев высоко оценил вклад псковского земляка в реализацию Народной программы партии в сфере физической культуры и спорта на территории Псковской области.

«За этим признанием стоит системная, последовательная работа, направленная на развитие массового спорта, воспитание молодежи и формирование здорового образа жизни. Желаю Владимиру Владимирову дальнейших успехов, новых достижений и уверенного движения вперед!» - резюмировал Александр Козловский.

Напомним, отчетно-программный форум «Есть результат!» партии «Единая Россия» в Северо-Западном федеральном округе прошел вчера в Санкт-Петербурге. Его тема – здравоохранение и поддержка семей с детьми. В форуме принимает участие большая делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. 

