Общество

«Учителя уезжают из Пскова за большими заработками и вслед за мужьями»

За неделю до начала учебного года в соцсетях управления образования Пскова появилось три десятка постов о вакансиях в школах и детских садах. «Приглашаем на работу учителя математики, учителя информатики, учителя физической культуры, преподавателя-организатора плюс учителя ОБЖ, воспитателя группы продленного дня» - для примера это список вакансий только из одного учреждения. Взамен обещают ощущение нужности, участие в профессиональных конкурсах, работу по передовым методикам, возможность привлекать родителей к реализации своих идей. Остались ли вообще те, кто будут учить и воспитывать наших детей? Каких предметников не хватает сильнее? На что может рассчитывать молодой специалист? Состоялся ли эксперимент с учительскими коммунальными квартирами? Ответы обозреватель ПЛН Юлия Магера искала вместе с главным специалистом городского управления образования Ириной Ореховой.

- Ирина Евгеньевна, насколько остро стоит кадровый вопрос в школах и детских садах Пскова?

- Кадровый вопрос встаёт регулярно на повестке дня накануне каждого нового учебного года. Но в этом году он обозначился особенно остро. Ожидаемое количество педагогов в муниципальных образовательных учреждениях в предстоящем учебном году - примерно три тысячи человек. Вакантных педагогических должностей на сегодняшний день примерно 7% и в школах, и в детских садах. В прошлом году на этот же период незакрытыми оставались 5% вакансий.

Все вакансии можно увидеть на сайте управления образования . Телефон специалиста, который ответит на все вопросы: 8 (8112) 29-04-68.

- Кого сильнее не хватает?

- Учителей начальных классов, математики, русского языка, технологии, физкультуры, информатики, воспитателей в детских садах. Очень нужны педагоги-психологи. У нас который год растет число первых классов, поэтому все больше нужно учителей начальных классов. Потом дети переходят в более старшее звено, требуется больше предметников. Также ведется строительство новых детских садов, отсюда и потребность в кадрах. Плюс требование профстандарта, теперь мы можем принять воспитателя на работу только с педагогическим образованием. Раньше было проще.

- Как вы думаете, почему сложился дефицит?

- Причин мы видим несколько. Во-первых, «старение кадров». Средний возраст педработников составляет чуть больше 50 лет. Еще одна причина - очень большая нагрузка. Педагоги выгорают. Вакантные часы распределяются между ними, так как не может быть такой ситуации, что какой-то предмет не ведётся в школе. Поэтому многие решают воспользоваться своим правом на досрочную педагогическую пенсию. И большой отток кадров в Санкт-Петербург и в Москву, где значительно выше заработная плата, чем в нашем регионе, и не только для педагогов. Часто учителя уезжают вслед за своими мужьями, которые до этого уже трудоустроились и подготовили почву для переезда семьи в столичные города.

По 2,5 тысячи рублей получат учителя и воспитатели к новому учебному году по всей Псковской области.

- Начальник управления образования Анна Кузыченко рассказывала, что для молодых педагогов появятся своего рода коммунальные квартиры с символической платой около 500 рублей. Эксперимент состоялся?

- В качестве поддержки администрация города выделила две трёхкомнатные и одну четырёхкомнатную квартиру в хорошем районе города на улицах Юбилейной, Шестака и Доставалова для молодых иногородних учителей, не имеющих своего жилья. Одна квартира практически заселена. Это хорошая поддержка на первых порах становления учителя.

- На что с материальной точки зрения может рассчитывать в школе молодой педагог?

- Даже если мы говорим про полную ставку, доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, заведование кабинетом - зарплата, конечно, получится меньше, чем у опытного педагога. Нужно наработать стаж, категорию, эффективно подготовить детей к участию в конкурсах и олимпиадах, а это у начинающего учителя не всегда сразу получается.

50 тысяч рублей ежегодно в течение первых трех лет получает в Псковской области молодой учитель после трудоустройства.

- Много ли в этом году молодежи пришло?

- Ежегодно приходит человек шестьдесят, на это же рассчитываем в текущем году. Мы приглашаем не только молодых специалистов. Есть зрелые люди, которые имеют педагогическое образование и работают в других сферах. Может быть, у кого-то есть желание, но присутствует страх из-за того, что давно работали в образовании или вообще никогда. Мы поможем. Диплом о педобразовании не имеет срока давности, не требует подтверждения. Направим на курсы повышения квалификации. Чтобы адаптироваться, определим наставника. Главное желание.

Президент России Владимир Путин предложил сделать в России 2023 год Годом педагога.

- Как ведется поиск кадров?

- Кроме традиционных способов, таких как размещение вакансий на различных площадках, в этом году мы активно работаем вместе с нашим университетом. Законодательство разрешает принимать на работу студентов старших курсов. В прошлом году у нас уже была совместная с вузом успешная практика привлечения студентов временно на работу в период массового заболевания учителей. В этом году мы хотим продолжить эту работу путём организации непрерывной практики и трудоустройства студентов. Это позволит хотя бы частично закрыть вакансии.

Также рассчитываем на целевиков. Считаем, что в этом году работа по выдаче направлений сдвинулась с места. Образовательными учреждениями было заключено несколько договоров на целевое обучение студентов. Это уже наши потенциальные работники. Планируем продолжать данную работу.

Беседовала Юлия Магера