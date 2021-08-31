Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Акция к 1 сентября «Дети вместо цветов»
концерт Артура Руденко
выбираем обогреватель
праздники и свадьбы после бала
ТОП-11 детских секций в Пскове
собираемся в лес
Доступная медпомощь
Новый язык с ноля
памятка - собираем ребенка в школу
Готовы к любым дискуссиям
наши в Афганистане
на выборы - с Народной программой
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 31.08.2021 16:340 ТЕСТ Псковским родителям напомнили правила безопасности для детей перед новым учебным годом 31.08.2021 19:182 Монумент в Самолве украсила мозаика с изображением Александра Невского и его войска 31.08.2021 18:440 В Псковской области названы районы - лидеры сельскохозяйственной микропереписи 31.08.2021 17:320 Пушкиногорская межрайонная больница нарушила права несовершеннолетних работников 31.08.2021 17:230 Ряды псковских полицейских пополнили выпускники ведомственных вузов 31.08.2021 16:470 Количество замечаний по организации питания сократилось в псковских школах
 
 
 
Самое популярное 24.08.2021 16:3415 Юлия Пересильд рассталась с режиссером Алексеем Учителем 30.08.2021 09:535 Молодой человек погиб после падения с моста в Пскове 25.08.2021 16:410 Скончалась начальник оперативного отдела Псковской станции скорой медпомощи Елена Адамович 30.08.2021 13:519 Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои должности 25.08.2021 19:244 Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Монумент в Самолве украсила мозаика с изображением Александра Невского и его войска

31.08.2021 19:18|ПсковКомментариев: 2

В деревне Самолва Гдовского района продолжаются работы по возведению скульптурной композиции «Александр Невский с дружиной».

В настоящее время на объекте завершается сборка основного бронзового изваяния, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. По словам автора памятника Виталия Шанова, после закрепления элементов композиции будет проведена доработка мелких деталей фигур.

Параллельно на площадке завершены работы по монтажу мозаичного панно. Оно расположено на обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году.

О сюжете, технике и особенностях монтажа конструкции рассказал руководитель мозаичной мастерской, в которой изготавливалось панно, Илья Красовский. Так, в центре композиции панно, выполненной в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся — все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Вражеская сторона тоже отмечена — немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными.

Размер полотна в ширину — 7,4 м, высота более 3 м.

Авторы эскиза — заслуженные художники РФ Дарья Шебалина и Михаил Леонтьев. Их работы украшают Сретенский мужской монастырь и главный храм Вооруженных сил России. Задумка и исполнение образов на панно полностью авторское. Все военные детали утверждены специалистами Военно-исторического общества.

Композиция создана в очень сжатые сроки — от задумки до воплощения прошло не более 3 месяцев.

Благоустройство территории, прилегающей к памятнику, находится на завершающей стадии. В сквере, выполненном в форме воинского щита, высажены деревья и газон, установлены опоры освещения и фонари для подсветки монумента, оборудованы фигурные дорожки из кварцевого песка.

Напомним, строительство монумента на берегу Чудского озера приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Мемориальный комплекс создается по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Возведением занимается Российское военно-историческое общество при поддержке министерства обороны Российской Федерации и администрации Псковской области.

Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского, его брата и воеводы на конях, а также шести спешившихся витязей. Над ними развеваются хоругвь и два флага с ликами святых. Внизу - щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника - более 20 метров.

Теги: #памятные даты #александр невский #памятники #800-летие со дня рождения Александра Невского
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Псковской области разрешили проводить корпоративы — поддерживаете или нет?
В опросе приняло участие 107 человек
31.08.2021, 19:550 Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком 31.08.2021, 19:360 Декада знаний пройдет в библиотеках Пскова 31.08.2021, 19:182 Монумент в Самолве украсила мозаика с изображением Александра Невского и его войска 31.08.2021, 18:580 В спортзале Пыталовской школы-интерната завершился ремонт
31.08.2021, 18:440 В Псковской области названы районы - лидеры сельскохозяйственной микропереписи 31.08.2021, 18:300 Реплика Донецкого: Слеза комсомолки 31.08.2021, 18:190 Псковская областная библиотека предлагает бесплатно оформить читательский билет 31.08.2021, 18:080 Условный срок получил пушкиногорец, ударивший знакомого жены
31.08.2021, 17:570 В Псковской области названы победители регионального этапа конкурса молодых предпринимателей 31.08.2021, 17:440 Администрация Пскова заказала ремонт проезда на Запсковье за 8,3 млн рублей 31.08.2021, 17:320 Пушкиногорская межрайонная больница нарушила права несовершеннолетних работников 31.08.2021, 17:230 Ряды псковских полицейских пополнили выпускники ведомственных вузов
31.08.2021, 17:060 Еще около 2 млрд рублей направит правительство на поддержку библиотек и детских театров 31.08.2021, 16:572 В Пскове открылась выставка, посвященная осаде города войском Густава II Адольфа 31.08.2021, 16:470 Количество замечаний по организации питания сократилось в псковских школах 31.08.2021, 16:401 Александр Козловский встретился с тосовцами Палкинского района
31.08.2021, 16:328 Монтаж монумента в честь 800-летия Александра Невского. ФОТО и ВИДЕО 31.08.2021, 16:250 ГИБДД напомнила школам об изменившихся правилах перевозки детских групп 31.08.2021, 16:200 Псковичка поблагодарила педиатра в рамках проекта ПЛН о медиках 31.08.2021, 16:040 Два «Фольксвагена» столкнулись на трассе рядом с Порховом
31.08.2021, 16:003 «От трех до шести», или Кому пить шампанское вечером 19-го? 31.08.2021, 15:190 Турнир по шахматам среди команд малых городов и поселений прошел в Великих Луках 31.08.2021, 15:072 Пенсионерка пострадала при экстренном торможении автобуса в Пскове 31.08.2021, 15:045 День знаний в Псковской области пройдет без алкоголя
31.08.2021, 15:012 В Эстонии избрали нового президента 31.08.2021, 14:560 Александр Юров: Псковичи могут попасть к врачу-онкологу общего профиля в день обращения 31.08.2021, 14:341 В первый месяц осени в Псковской области потеплеет до 25 градусов 31.08.2021, 14:280 «Подстрочник»: Андрей Ермаков о нацпроектах и готовности школ к 1 сентября. ВИДЕО
31.08.2021, 14:270 Гусельными наигрышами и сочными яблоками проводили лето в Палкино 31.08.2021, 14:230 Более 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 31.08.2021, 14:190 Администрация ответила на просьбу островичей запретить проезд самосвалов по новой дороге 31.08.2021, 14:161 Иваново чудо: как псковский крестьянин спасся от НКВД
31.08.2021, 14:044 Актрису Юлию Пересильд допустили к космическому полету 31.08.2021, 13:500 Сделано из БОПЭТ: электротехническая отрасль 31.08.2021, 13:430 Псковичей призвали заранее обращаться за назначением пенсии 31.08.2021, 13:313 Андрей Ермаков прокомментировал кадровые перестановки в областном комитете по образованию
31.08.2021, 13:163 Псковичей приглашают на концерт в Варлаамовской башне 31.08.2021, 13:072 Двух псковских студентов лишат свободы за серию наркопреступлений 31.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Андреем Ермаковым 31.08.2021, 12:590 Псковские предприниматели могут поучаствовать во всероссийском конкурсе
31.08.2021, 12:510 «Гайд-парк»: Сергей Мусиенко о спорте и вопросах городской жизни. ВИДЕО 31.08.2021, 12:430 Росгвардейцы изъяли у псковичей 10 единиц незаконного оружия 31.08.2021, 12:380 Посетить Михайловское по «Пушкинской карте» можно будет с завтрашнего дня 31.08.2021, 12:170 Стали известны подробности убийства опочанина, труп которого нашли в сгоревшем доме
31.08.2021, 11:590 Возбуждено уголовное дело по факту наезда на ребенка в Пскове 31.08.2021, 11:430 Билайн открыл «горячую линию» для благотворительной акции «Дети вместо цветов» 31.08.2021, 11:380 Еще 89 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо скончались 31.08.2021, 11:340 За продажу марихуаны дедовичский суд отправил мужчину в колонию
31.08.2021, 11:220 Около 600 псковичей стали самозанятыми в июле 31.08.2021, 11:1513 Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным 31.08.2021, 11:071 «Подстрочник»: Андрей Ермаков о нацпроектах и готовности школ к 1 сентября 31.08.2021, 11:030 «Ростелеком» на Северо-Западе заменит часть клиентского оборудования PON
31.08.2021, 11:024 Псковские дебри с видом на шедевр 31.08.2021, 10:550 Потерявшийся в великолукском лесу мужчина вернулся домой 31.08.2021, 10:520 Дождь и солнце обещают в Псковской области утром 1 сентября 31.08.2021, 10:463 Водитель «Рено» сбил лося в Стругокрасненском районе
31.08.2021, 10:260 Челлендж «Поделись своим знанием» пройдет в российских школах в начале сентября 31.08.2021, 10:120 «Гайд-парк»: Депутат Сергей Мусиенко о спорте и актуальных вопросах городской жизни 31.08.2021, 10:030 Трудовая инспекция рассказала псковичам, как получить выходной 1 сентября 31.08.2021, 09:530 Основные ремонтные работы завершили в школе Струг Красных к началу учебного года
31.08.2021, 09:443 В Великих Луках житель Ленобласти перевел мошенникам почти 5 миллионов рублей 31.08.2021, 09:420 Немецкую авиабомбу обнаружили в Пыталовском районе 31.08.2021, 09:364 К воротам псковского зооприюта подбросили коробку со щенками 31.08.2021, 09:2210 Концепция развития велотранспортной системы Пскова будет стоить до 5 млн рублей
31.08.2021, 09:180 Человек погиб при пожаре в Псковском районе 31.08.2021, 09:090 Недетское увлечение: в Пскове эксперт проведет лекцию о военно-исторической миниатюре 31.08.2021, 08:500 Псковичам напомнили о правилах электробезопасности в преддверии учебного года 31.08.2021, 08:350 Около 70 человек умерли в Индии от неизвестной болезни
31.08.2021, 08:202 В России зафиксировали рекорд по коррупционным преступлениям за восемь лет 31.08.2021, 08:030 Медики предупредили об опасности дельта-штамма коронавируса для детей 31.08.2021, 07:450 Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 31.08.2021, 07:320 Октябрьский холод ожидается на Северо-Западе России со 2 сентября
31.08.2021, 07:180 Эксперт назвала девять способов снизить платеж по ипотеке 31.08.2021, 07:000 В псковском регионе прогнозируют кратковременные дожди 30.08.2021, 23:595 Куда, куда вы удалились? 30.08.2021, 23:5112 В Псковской инфекционной больнице выявили случай малярии
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.