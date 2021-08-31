Общество

Монумент в Самолве украсила мозаика с изображением Александра Невского и его войска

В деревне Самолва Гдовского района продолжаются работы по возведению скульптурной композиции «Александр Невский с дружиной».

В настоящее время на объекте завершается сборка основного бронзового изваяния, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. По словам автора памятника Виталия Шанова, после закрепления элементов композиции будет проведена доработка мелких деталей фигур.

Параллельно на площадке завершены работы по монтажу мозаичного панно. Оно расположено на обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году.

О сюжете, технике и особенностях монтажа конструкции рассказал руководитель мозаичной мастерской, в которой изготавливалось панно, Илья Красовский. Так, в центре композиции панно, выполненной в стиле классической римской мозаики, представлен князь Александр Невский. По обе стороны изображены сцены баталии Ледового побоища: часть воинов на конях, часть спешившиеся — все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского ордена. Вражеская сторона тоже отмечена — немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно побежденными.

Размер полотна в ширину — 7,4 м, высота более 3 м.



Авторы эскиза — заслуженные художники РФ Дарья Шебалина и Михаил Леонтьев. Их работы украшают Сретенский мужской монастырь и главный храм Вооруженных сил России. Задумка и исполнение образов на панно полностью авторское. Все военные детали утверждены специалистами Военно-исторического общества.



Композиция создана в очень сжатые сроки — от задумки до воплощения прошло не более 3 месяцев.

Благоустройство территории, прилегающей к памятнику, находится на завершающей стадии. В сквере, выполненном в форме воинского щита, высажены деревья и газон, установлены опоры освещения и фонари для подсветки монумента, оборудованы фигурные дорожки из кварцевого песка.

Напомним, строительство монумента на берегу Чудского озера приурочено к 800-летию со дня рождения русского князя. Мемориальный комплекс создается по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Возведением занимается Российское военно-историческое общество при поддержке министерства обороны Российской Федерации и администрации Псковской области.

Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур Александра Невского, его брата и воеводы на конях, а также шести спешившихся витязей. Над ними развеваются хоругвь и два флага с ликами святых. Внизу - щиты и доспехи поверженного неприятеля. Общая высота памятника - более 20 метров.