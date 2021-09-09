Путин приехал почтить память трагически погибшего Зиничева

Президент России Владимир Путин приехал в пятницу, 10 сентября, почтил память трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщает «Интерфакс».
Церемония прощания с Евгением Зиничевым проходит в Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях. Проститься с министром МЧС пришли несколько тысяч человек. Среди них губернаторы, политики, общественные деятели и сослуживцы.
Президент России возложил к гробу букет алых роз. Выразив соболезнования семье главы МЧС, Путин вновь подошел и простился с Евгением Зиничевым, склонив голову в память о нем. Глава государства пробыл на панихиде несколько минут.
На прощание с министром перед отлетом в Минск приехал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Церемонию прощания посетил также зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Церемонию прощания также посетили вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак и Юрий Борисов. Проститься пришли министры Михаил Мурашко, Олег Матыцин, Антон Силуанов, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернаторы Тульской и Ярославской областей Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Он честно делал свою работу и ушел из жизни как настоящий спасатель, как герой. Это большая трагедия для семьи, это большая трагедия для всех нас, кто с ним работал, и это огромная потеря для страны», - сказала Матвиенко журналистам на прощании.
8 сентября МЧС России сообщило, что министр, находившийся на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Мельник также погиб.
Выражая соболезнования родным Евгения Зиничева, Путин назвал в телеграмме гибель главы МЧС «невосполнимой личной утратой». Он напомнил, что с Евгением Зиничевым его связывали долгие годы совместной работы. «И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации - как на надежного, верного друга и на профессионала высочайшего уровня», - подчеркнул Путин.
В четверг своим указом президент РФ присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.
Евгению Зиничеву было 55 лет, он возглавлял МЧС с мая 2018 года. С середины 80-х годов он работал в органах госбезопасности, а с начала 90-х - в органах госохраны, в том числе в Службе безопасности президента.
В пятницу Евгений Зиничев будет похоронен в Петербурге, где он родился.