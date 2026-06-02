Биометрия постепенно внедрится во все сферы жизни и экономики – ВТБ

Использование биометрии станет привычной частью повседневной жизни россиян в ближайшие годы. Технологию будут активно использовать в разных ситуациях – в поездках, учебе, при покупках товаров с возрастным ограничением, при использовании медицинских сервисов и в сфере гостеприимства. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

По данным майского опроса ВТБ, почти половина россиян (45%) готова заменить паспорт биометрией. Более 50% опрошенных готовы таким способом подтверждать возраст, 46% – оплачивать транспорт, 40% – использовать при покупках в магазинах, 37% – для подтверждения льгот при оказании услуг или покупках, 24% – для подтверждения личности по видеосвязи, 23% - при подписании документов и проведении сделок.

Уже сейчас активно тестируются биометрические сервисы: в авиа- и железнодорожных перевозках – для регистрации и посадки без паспорта; в образовании – для подтверждения личности при дистанционной сдаче экзаменов; в торговле – для проверки возраста покупателей; в сфере гостеприимства – для упрощения заселения.

В перспективе биометрия может появиться и в медицине. Ее можно использовать для записи к врачу, дистанционных консультаций, а также при покупке рецептурных, льготных лекарств и медицинских изделий.

Напомним, 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили регистрацию и посадку на рейс по биометрии. Технология позволяет самостоятельно зарегистрироваться и сдать багаж, пройти в «чистую» зону к гейтам, а затем – на борт самолета.