 
Общество

Биометрия постепенно внедрится во все сферы жизни и экономики – ВТБ

0

Использование биометрии станет привычной частью повседневной жизни россиян в ближайшие годы. Технологию будут активно использовать в разных ситуациях – в поездках, учебе, при покупках товаров с возрастным ограничением, при использовании медицинских сервисов и в сфере гостеприимства. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

По данным майского опроса ВТБ, почти половина россиян (45%) готова заменить паспорт биометрией. Более 50% опрошенных готовы таким способом подтверждать возраст, 46% – оплачивать транспорт, 40% – использовать при покупках в магазинах, 37% – для подтверждения льгот при оказании услуг или покупках, 24% – для подтверждения личности по видеосвязи, 23% - при подписании документов и проведении сделок.

Уже сейчас активно тестируются биометрические сервисы: в авиа- и железнодорожных перевозках – для регистрации и посадки без паспорта; в образовании – для подтверждения личности при дистанционной сдаче экзаменов; в торговле – для проверки возраста покупателей; в сфере гостеприимства – для упрощения заселения.

В перспективе биометрия может появиться и в медицине. Ее можно использовать для записи к врачу, дистанционных консультаций, а также при покупке рецептурных, льготных лекарств и медицинских изделий.

Напомним, 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили регистрацию и посадку на рейс по биометрии. Технология позволяет самостоятельно зарегистрироваться и сдать багаж, пройти в «чистую» зону к гейтам, а затем – на борт самолета.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026