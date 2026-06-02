В Опочке начали строить парк «Речная долина»

В Опочке подрядчик начал благоустройство парка культуры и отдыха «Речная долина». Об этом сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Юрия Ильина в сети «ВКонтакте»

Глава отметил, что работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». По словам Юрия Ильина, сейчас идёт первый этап — планировка территории, и уже в ноябре Опочка получит новую благоустроенную зону для активного отдыха и занятий спортом в соответствии с муниципальным контрактом с ИП Аленниковым А. А.

Юрий Ильин также поблагодарил жителей за участие во всероссийском онлайн-голосовании по ФКГС за объекты благоустройства на следующий год. «Ваши голоса — это реальный вклад в развитие нашего округа», — подчеркнул он.

 

Глава округа уточнил, что цель почти достигнута, но призвал жителей приложить ещё немного усилий до 12 июня. Он перечислил три объекта, вынесенные на голосование: пешеходную дорожку от улицы Автозаводской до дома 18 по улице Механизаторов в городе Опочке; детскую площадку в парке «Городской Вал»; спортивно-игровую площадку в деревне Разувайка.

Руководитель муниципалитета разъяснил способы голосования: через портал «Госуслуги» (для граждан старше 14 лет) или с помощью волонтёров в манишках с надписями «Волонтёр» и «Могу благоустроить». Юрий Ильин также указал номер телефона для помощи при возникновении сложностей: +7(81138)2-24-12. «Давайте вместе делать наш округ ещё комфортнее и красивее! Голосуем всем округом до 12 июня!» — завершил своё обращение глава округа.

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

