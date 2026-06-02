В Псковской области выявили 1 717 случаев ОРВИ за неделю

1 717 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 25 по 31 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 64,2%. В Пскове зарегистрировали 708 случаев ОРВИ, или 41,2% от общего количества по региону.
В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями ниже среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировали 45 случаев ОКИ.
Чтобы не омрачить отдых неприятными симптомами, эксперты управления Роспотребнадзора по Псковской области рекомендуют:
- Мыть руки с мылом перед приготовлением, приемом пищи и после посещения туалета;
- Соблюдать чистоту на кухне — мухам и тараканам здесь не место;
- Тщательно мыть овощи, фрукты и зелень перед едой;
- Не хранить готовые и сырые продукты в холодильнике рядом, и, конечно, там не место просроченным продуктам;
- Не покупать продукты в местах несанкционированной торговли и с рук, особенно сметану, молоко, творог, мясо;
- Пить только кипяченую или бутилированную воду;
- Купаться исключительно в безопасных, разрешенных для купания водоемах, воду при нырянии не заглатывать.
При появлении любых симптомов недомогания, ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Родителям стоит пристально следить за самочувствием детей: отправлять их в организованные детские коллективы при полном здравии, малейшие признаки недомогания – повод оставить ребенка дома.