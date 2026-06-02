В Псковской области выявили 1 717 случаев ОРВИ за неделю

1 717 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 25 по 31 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 64,2%. В Пскове зарегистрировали 708 случаев ОРВИ, или 41,2% от общего количества по региону.

Изображение создано нейросетью

В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями ниже среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировали 45 случаев ОКИ.

«Лето – время для отдыха, а не для болезни. Но в теплую погоду, к сожалению, возрастают риски кишечных инфекций. Какой бы она не была – сальмонеллез, дизентерия, гепатит А, ротавирус, энтеровирус и так далее – принципы профилактики одинаковы!» - отметили в управлении.

Чтобы не омрачить отдых неприятными симптомами, эксперты управления Роспотребнадзора по Псковской области рекомендуют:

Мыть руки с мылом перед приготовлением, приемом пищи и после посещения туалета;

Соблюдать чистоту на кухне — мухам и тараканам здесь не место;

Тщательно мыть овощи, фрукты и зелень перед едой;

Не хранить готовые и сырые продукты в холодильнике рядом, и, конечно, там не место просроченным продуктам;

Не покупать продукты в местах несанкционированной торговли и с рук, особенно сметану, молоко, творог, мясо;

Пить только кипяченую или бутилированную воду;

Купаться исключительно в безопасных, разрешенных для купания водоемах, воду при нырянии не заглатывать.

При появлении любых симптомов недомогания, ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Родителям стоит пристально следить за самочувствием детей: отправлять их в организованные детские коллективы при полном здравии, малейшие признаки недомогания – повод оставить ребенка дома.