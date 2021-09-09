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«Акценты» Донецкого: Неделя до выборов, монумент Александру Невскому и хайпожоры в Псковском музее-заповеднике

10.09.2021 18:10|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Всем привет! В эфире - «Акценты», крайне субъективный обзор событий, публикаций, мнений минувшей недели. О чем говорят, о чем пишут, что обсуждают? В регионе, стране и мире. Заголовки выпуска.

Предвыборная социология. Эксперты прогнозируют уверенную победу «партии власти».
800 лет Имени России. В Гдовском районе все готово к открытию величественного монумента князю Александру Невскому.
Перемещенные культурные ценности. Ситуация с древними иконами в Псково-Изборском музее-заповеднике продолжает будоражить местный сегмент интернета. Эти и другие темы в программе «Акценты».

Остается ровно неделя до главного электорального события года – выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов. В следующую пятницу, 17 сентября, первые граждане, желающие отдать свои голоса, придут на избирательные участки. Как раз сейчас начался так называемый агитационный «финишный спурт» (термин из лыжных гонок, означающий рывок, резкое ускорение, обычно на финише). Действительно, если приглядеться к общественно-политическим медиа, а теперь и к соцсетям, количество публикуемых агитационных материалов от кандидатов и партий заметно увеличилось.

Претенденты, которые чувствуют, что не все безнадежно, что кампания у них продвигается, что называется, «не без шансов», и на избирательных участках могут все решить какие-нибудь полпроцента, а то и буквально сотня-другая голосов, вдруг решают, что лишняя рекламная статья не помешает. Вот и появляются на страницах интернет-изданий статьи и интервью, выглядящие вроде бы как обычная журналистика, однако с важной припиской в конце материала: «Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения такого-то» (следует название одной из партий или кандидата).

Кто это все читает, вопрос другой. Факт в том, что все-таки читают. Особенно, конкуренты. И думают: «О! А я что, лысый?». И выдают на гора очередную порцию агитации – если не в СМИ, так в соцсетях. Вспомним старика Трампа, который, как считается, стал президентом США благодаря постоянным постам в Твиттере. Нам до Трампа вроде бы далеко, у него были миллионы подписчиков, но у кого-то из кандидатов, не буду называть фамилий, подписчиков тоже хватает, по местным, да и по всяким другим меркам, - по несколько тысяч, очень даже неплохо. И важно, что зачастую подписчики – это именно их, этих кандидатов, прямые и потенциальные избиратели. Поэтому, да, тем, кому все эти выборы по фиолетовому барабану, придется еще недельку потерпеть присутствие в лентах новостей всего этого агитационного спама.

Другой важный признак предвыборного «спурта» - публикация данных социологических исследований, и, хотя наши либералы обычно кричат, что никакая социология в авторитарной России невозможна в принципе (грубо говоря, народ либо скрывает свое настоящее мнение, либо тупо врет социологическим службам), тенденция последних примерно лет пяти опровергает либеральный скепсис, показывая: публикуемые перед выборами цифры почти совпадают с результатами голосования. Ну, может, не тютелька в тютельку, но в целом.

И что же показывают нам свежие данные применительно к нашему региону, если говорить о выборах конкретно в Псковское областное Собрание? Первую строчку рейтинга занимает партия «Единая Россия» с 50%, у КПРФ - 9%, у ЛДПР и «Справедливой России» - 7-8%. Именно такие цифры озвучила в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» кандидат социологических наук, научный руководитель исследовательского центра «Единение» Наталья Мельникова. И добавила: «Так и будет». Что напрочь опровергает предположение, что в городе Пскове, например, может победить КПРФ. Цитирую госпожу Мельникову: «Мы не видим этой цифры у КПРФ в городе Пскове. Даже вот сейчас мы смотрим по округам кандидатов КПРФ, сколько они набирают, они не везде даже на втором месте». (Конец цитаты). У партии «Яблоко», по оценке социолога, около 3%.

Если же брать Россию в целом, то, как пишет прокремлевский ресурс «Взгляд», хотя замеры и показали, что на финишной прямой думской кампании доминирует традиционная четверка партий-лидеров: ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР-ЗП, не исключены и сюрпризы. «Некоторые партии показывают на финише положительную динамику – и вполне возможно, что кто-то из отстающих участников гонки преодолеет пятипроцентный барьер», - констатирует интернет-газета. По данным Института социального маркетинга (ИНОСМАР) явка на предстоящих через неделю выборах может составить не менее 50%.

Опять же, если брать в целом Россию, а не наш отдельный регион, то, согласно оценке ВЦИОМ, «Единая Россия» наберет от 41 до 44%; КПРФ от 18 до 22%, ЛДПР 10-13%, от 7 до 9% – у «Справедливой России – За правду» (СРЗП) – от 7 до 9%. Что касается сюрпризов, то из политических новобранцев на грани прохождения пятипроцентного барьера и попадания в Госдуму оказываются «Новые люди». «На грани» не означает, что обязательно попадут, но шанс есть. Так же как и у других «малых партий», ресурс «Взгляд» называет то же «Яблоко» без Явлинского, «Партию пенсионеров» и РПСС с ее ярким лидером журналистом Максимом Шевченко. Что ж, до выборов и оглашения их результатов чуть больше недели, вскоре увидим, будут сюрпризы, или нет.

А я продолжаю. В Псковской области грядет большое символическое событие - в эту субботу, 11 сентября, в деревне Самолва Гдовского района, на берегу Чудского озера откроется большой мемориальный комплекс в честь князя Александра Невского, 800-летие которого мы отмечаем в этом 2021 году.

Открытие монумента станет кульминацией празднеств, растянутых на весь этот год. Памятник воздвигнут по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона и поручению президента России Путина. Если посмотреть фото и видео, которые сейчас активно публикуются в сети, монумент получился весьма внушительный, некоторые комментаторы используют даже эпитет «грандиозный», – высотой он с пятиэтажный дом, общий вес бронзовой многофигурной скульптуры, - сам Святой благоверный князь с дружиной, конными и спешившимися воинами, - около 50 тонн. Территория вокруг памятника благоустроена, озеленена, неподалеку - музей с диорамой «Ледовое побоище» и артефактами со дна Чудского озера. В общем, Псковщина в этом году «приросла», обогатилась, обзавелась (какой угодно тут можно использовать глагол) еще одной культурно-исторической достопримечательностью. Чисто эстетически памятник, выполненный в традиционном монументальном стиле «героического реализма», по-моему, производит сильное впечатление.

Тут замечу (в качестве известного культурологического курьеза), что князь Александр Невский не избежал известного «псковского удвоения». У нас в Пскове, как известно, два памятника Ленину, два памятника княгине Ольге, два памятника солдату Первой мировой, даже инсталляций "Я люблю Псков" – две (не считая инсталляции "Псков-любовь"). Вот и с Невским так же - на Псковщине с начала девяностых годов существуют два памятника князю – на горе Соколихе в Пскове, открытый в 1993-м году, и небольшой памятник в Кобыльем городище, в двух в двух километрах от Самолвы, открытый в 1992-м году. Теперь вот произойдет мемориальное «утроение» Александра Невского.

Что ж, тенденция понятная. В советские годы в каждом городе был свой Ленин. Князю Александру Невскому до этого еще далеко, но именно он, напомню, в 2008-м году победил в многомесячном телевизионном марафоне «Имя России», аналогичном проекту «100 величайших британцев». Проект осуществлялся телеканалом «Россия», и если уж говорить об итоговом списке, то после Александра Невского идут Пётр I Великий и Иосиф Сталин, затем Пушкин и Пётр Столыпин, и только потом Владимир Ленин.

С тех пор наименование, простите, за неизбежную тавтологию, «Имя России» закрепилось за Александром Невским, наверное, навсегда. Ну а нам, псковичам, он не чужой. Согласно легендарному фильму Сергея Эйзенштейна, именно князь Невский освободил Псков от немецких «псов-рыцарей» и утопил врага в Чудском озере. Отдельные современные историки с этой картиной не согласны, спорят друг с другом, а было ли вообще такое событие Ледовое побоище (в смысле – именно битва на льду)? Поскольку летописцы никакого льда не упоминают. Но это на самом деле уже не важно. Существует массовое, народное представление: князь Невский, песня «Вставайте люди русские, на славный бой, на смертный бой», существует воинский орден Александра Невского, сотни православных церквей и часовен, десятки памятников по всей России и не только, названий улиц и так далее.

Да и против исторических фактов возражать глупо, хотя кое-кто пытается. Но именно рюрикович Александр Невский фактически был продолжателем и стал родоначальником династий русских князей, а его младший сын Даниил был первым князем Московским. Неслучайно, когда Петр Великий строил свою Империю с новой столицей, он перенес из Владимира в Санкт-Петербург мощи Александра Невского. И когда сегодня вдруг в сети начинаются дилетантские споры о значении Александра Невского в истории государства: надо ли было заключать союз с Ордой, или нужно было присоединиться к католическому Западу? (мол, Александр Невский сделал неправильный исторический выбор, который мы якобы до сих пор расхлебываем) – для большинства народонаселения России так вопрос совершенно не стоит.

Князь Александр Невский – безусловная наша скрепа, часть национального мифа, спаситель Руси, герой великого фильма, в котором произносит свой знаменитый победный спич: «Пусть без страха жалуют к нам гости. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля». Наивное народное сознание, уж поверьте, давно воспринимает этот фильм как своего рода «документалку», будто некий неизвестный кинооператор прокрался на машине времени в 1242 год, заснял хронику и вернулся в наше время с заветным видео, которое мы теперь все и смотрим. И почти ни у кого, кроме жалких отщепенцев (к которым я могу отнести и себя), не возникает никакого сомнения, что именно так вот все и было, так и обстояло, как показано, во всех подробностях. Но тут уж ничего не поделаешь: история как наука – это одно, а массовая, народная история, культивируемая государством, - это совершенно другое, в чем, кстати, и смогли убедиться все псковичи и гости города, которые этим летом ходили в Псковский Кром на световое шоу, посвященное Александру Невскому.

И я завершаю. Новости культуры на этой неделе разные, - негативные и позитивные. Во-первых, продолжился хайп в сети вокруг судьбы псковских икон, - это темная сторона нашей культуры. Во-вторых, продолжился Пушкинский театральный фестиваль, его «уличная» программа, и это светлая сторона, во всяком случае, для ценителей театрального искусства. Начнем с плохого. На платформе гражданских петиций «Change.org» продолжается сбор подписей граждан под петицией «Спасите псковские иконы!». Об этой скандальной истории на текущей неделе писала Псковская Лента Новостей, а лично я посвятил ей отдельную Реплику. Так вот, петиция, когда я в последний раз заходил на сайт, набрала уже 23 333 подписи, и до заветных 25 тысяч, когда по правилам сайта, петиция выходит в топ, осталось совсем немного.

Ну это ладно, а вот ситуация, напомню, непростая: у музея свое мнение, а у хранительницы уникального Собрания Ольги Васильевой свое: если совсем кратко, она против переноса икон в новое помещения после ремонта музея. Но это, разумеется, просто повод. Истинная цель петиции (а письмо направлено еще и советнику президента по культуре Владимиру Толстому) – убедить власти в том, что руководство Псково-Изборского музея-заповедника и, прежде всего, его генеральный директор Александр Голышев попросту некомпетентны и не способны выполнять свои обязанности по сохранению культурного наследия.

А тут еще вдруг и новые хайпожоры объявились. Экскурсовод Ирина Суровцева в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» выложила фото икон и высказала мнение, цитирую: «Голышев утверждает, что иконы в хранилище совсем не в аварийном состоянии. Но что же мы видим? Фотографии Валентины Чеботаревой из хранилища. Неужели такое состояние не является аварийным?». Трудно судить по фото, насколько иконы сохранны, но тут принялись высказываться жители Пскова: одни стали советовать «не покупать себе новые брюки», а «заклеить дырки на старых пластырем и считать, что они еще в хорошем состоянии». Другие, видимо, более продвинутые в живописи люди, попытались переубедить возмущенцев: «Господи, люди, это реставрационные заклейки. Ну, нельзя же быть настолько наивными». И далее: «…кто пустил фотографировать в фондовое помещение, если это запрещено инструкциями? Как публика может верить всем этим грязным слухам и лжи? Поражаюсь». В любом случае, все это только подлило масла в огонь разгоревшегося скандала. Яснее ясного, что никто иконы скотчем не заклеивал, но поди, докажи теперь это людям. Остается разве что объяснять, чем, как я понимаю, руководство музея, в ближайшее время и займется. Следите за новостями и комментариями.

Теперь перейдем к хорошему. Вчера я побывал во дворе Пушкинского театра драмы, на камерном уличном спектакле по воспоминаниям и письмам Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве». Этим необычным атмосферным (тут это слово как никогда подходит) и добавлю, очень грустным спектаклем продолжился 28-й Пушкинский театральный фестиваль. Все, кто посмотрел спектакль, ненадолго прикоснулись к трагической судьбе замечательного поэта и сценариста, о котором сегодня мало кто помнит. Представило спектакль независимое театральное объединение «Невидимый театр», свободная ассоциация актеров, режиссеров и художников.

«Невидимый театр », напомню, уже выступал в Пскове на одном из «Довлатов-фестов» со спектаклем-квартирником по прозе Довлатова «Невидимая книга.

«Я шагаю по Москве» тоже квартирник, но в Пскове его перенесли на улицу. Получился спектакль-уличник. Здесь напомню, что режиссер Семен Серзин поставил в стенах Псковской драмы спектакль «Свидетельские показания», экзистенциальный детектив, который пользуется особым успехом у псковской публики, а еще Семен Серзин снялся в главной роли в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» (экранизация известного бестселлера), который получил этим летом приз Каннского фестиваля.

И так совпало (либо организаторы специально подгадали), что как раз вчера фильм «Петровы в гриппе» вышел в широкий российский прокат. Но вот Серзин предпочел в день прокатной премьеры приехать в Псков, чтобы лично представить спектакль. А сыграл спектакль брат Семена – Евгений Серзин. Сегодня - второй показ. Если вы любите сценариста Шпаликова, его фильм «Я шагаю по Москве», его стихи, то вам во двор театра. А если вы поклонник таланта Семена Серзина (а таковых в нашей стране все больше!), вам в кинотеатр. «Петровы в гриппе» в Пскове идут.

На этом сегодня все. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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