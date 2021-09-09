Общество

Митрополит Тихон: Наша губерния может многое

Строительство монумента в честь 800-летия Александра Невского показало, что и наша «бедненькая, далекая от центров Псковская губерния может многое». Такое мнение высказал во время пресс-подхода митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

На фото: митрополит Псковский и Порховский Тихон, патриарх Кирилл, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, президент России Владимир Путин

«Когда молодые люди приходили сюда, когда им показывали проект, они удивлялись. Многие думали, что Александр Невский - это старый дед из фильма Сергея Эйзенштейна», - рассказал митрополит.

Молодым людям не надо читать морали. Здесь они ощущают новый взгляд на Александра Невского, сопричастность князю и бойцам 6 роты, лица которых изображены на монументе, подчеркнул митрополит Тихон.

«Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за личный контроль строительства монумента. Мы можем, когда захотим, и когда есть благословение на работу! Раньше здесь была болотина и пустырь, но всего за 3 месяца строители создали великолепную скульптурно-архитектурную композицию с мозаикой!» - сказал митрополит.

Также митрополит Тихон попросил прощения у местных жителей за неудобства, которые им пришлось терпеть во время строительства мемориала.