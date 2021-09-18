Общество

Экопикник прошел в Псковской области во Всемирный день чистоты

Добровольцы Псковской области приняли участие в экопикнике 18 сентября, во Всемирный день чистоты. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Волонтеры очистили территорию парка Любятово, собрали 15 мешков с мусором. Руководитель Псковского регионального отделения «Российское экологическое движение» Сергей Елизаров провел для ребят лекцию на тему раздельного сбора мусора.

Регоператор по обращению с ТКО «Мехуборка» предоставил участникам мероприятия мешки для мусора, а после организовал вывоз собранных отходов.