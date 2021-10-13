Общество

Стало известно, к кому из псковичей не придут переписчики населения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, к кому из псковичей не придут переписчики населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вопросы готовности региона к проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году обсудили участники межведомственного совещания в четверг, 14 октября. В обсуждении приняли участие руководство профильных комитетов и управлений, а также территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, представители правоохранительных служб региона и главы муниципалитетов в режиме видеоконференцсвязи.

Участники совещания обговорили вопрос о переписи граждан, находящихся на госпитализации, больничном и самоизоляции. Губернатор проинформировал, что сейчас к таким гражданам переписчики не пойдут — эту часть населения опросят следующим этапом, после выздоровления. При этом изоляция не препятствует таким людям принять участие в электронном варианте анкетирования, подчеркнул Михаил Ведерников. Подробный алгоритм действия в таких случаях проработают с Минздравом и комитетом по здравоохранению.

Кроме того, Михаил Ведерников призвал жителей региона к внимательности и бдительности, поскольку во время переписи возможна активизация деятельности мошенников, использующих этот период как шанс попасть в квартиры или украсть персональные данные. Стоит обратить внимание на то, что у всех переписчиков есть удостоверение, специальная форма и оснащение Росстата, по которым можно идентифицировать участников кампании.

Глава региона обозначил, что Всероссийская перепись населения в 2021 году будет уникальной по целому ряду оснований: это будет первая цифровая и последняя бумажная кампания в истории, которая пройдет в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции.

«Наша общая задача — оказать максимальное содействие в проведении переписи, обеспечить безопасность работы переписчиков и комфорт жителей. Перепись будет проходить в течение месяца. Впереди непростая, напряженная работа», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что предстоит непростая работа. Так, главным отличием кампании, которая стартует 15 октября, станет использование цифрового формата. Заполнить переписные листы, включающие 33 вопроса о различных аспектах жизни гражданина, можно будет на портале Госуслуг. Кроме того, будут функционировать 190 участков переписи. Затем, с 18 октября начнет работу по опросу жителей региона 1131 переписчик.