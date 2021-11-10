Общество

Псковичка простояла почти 3 часа в очереди на вакцинацию от COVID-19 в поликлинике

Псковичка простояла почти 3 часа в очереди на вакцинацию от COVID-19 в городской поликлинике. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте губернатора.

«Прививайтесь, говорили они… Поликлиника на улице Коммунальной: 2 часа 48 минут на вторую прививку… Толпа народа. Вот она, заботушка!» - написала женщина.

Ответ последовал от представителя областного комитета по здравоохранению: «Пациентов сейчас очень много, поэтому очереди неизбежны. Мы просим граждан быть ответственное и соблюдать противоэпидемиологические меры».

Руководителям учреждения здравоохранения также указано на необходимость постоянного контроля за соблюдением данных мер, добавили в комитете.