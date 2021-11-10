Общество

Губернатор заявил об отсутствии тенденции на улучшение эпидситуации в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отсутствии тенденции на улучшение эпидситуации в регионе.

«Эпидситуация постепенно начинает стабилизироваться, но тенденции на ее улучшение еще нет. Поэтому сейчас особенно важно соблюдать все противовирусные требования для защиты своего здоровья», - отметил он в Instagram.

Глава региона опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в Псковской области. Так, 11 ноября выявили 293 новых случая заражения ковидом (всего – 61 513), избавились от инфекции 196 пациентов (всего 52 888). Умерли 968 человек.

В регионе провели 2 562 теста на коронавирус (всего – 628 815).