Общество

Предпочтительные цвета для оформления окон на Новый год назвали псковичам

Участникам конкурса на лучшее новогоднее оформление в Пскове рекомендуется использовать синие, красные, серебряные и золотые цвета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Заседание оргкомитета конкурса на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству Христову состоялось в среду, 24 ноября. Встречу провел исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин.

«Этот конкурс становится доброй традицией. Мы приглашаем всех принять в нем участие и внести свой вклад в новогоднее украшение города», - отметил Борис Елкин.

Смотрите также Борис Елкин пригласил псковичей поучаствовать в новогоднем конкурсе

Впервые конкурс прошел в 2020 году среди предпринимателей. Теперь благодаря инициативам прошлого года перечень участников и номинаций расширен.

Номинация «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов» предполагает участие ТРЦ, ТЦ, ТК, СРП, предприятий промышленности и других.

В номинацию «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях» могут участвовать отдельно стоящие здания магазинов, гостиниц, отелей, хостелов, ресторанов, автосалонов, банков и других объектов сферы услуг.

Номинация «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах» выделена для магазинов, кафе, баров, НТО, парикмахерских, аптек, ювелирных и книжных магазинов, расположенных внутри зданий или пристроенных к зданиям, и для жилых домов.

Появилась новая номинация «Лучшее праздничное оформление социального объекта». В ней смогут поучаствовать школы, детские сады, больницы, образовательные, спортивные, культурные учреждения.

Еще одна новая номинация «Народная инициатива» предусмотрена для жителей города. Здесь будут оценивать оформление фасадов домов, квартир и прилегающих к ним территорий.

Прием заявок начнется 1 декабря и продлится до 26 декабря. Заполнить заявку можно будет на сайте Псковской Ленты Новостей. С 20 по 27 декабря конкурсная комиссия выберет до 7 лучших заявок в каждой номинации по нескольким критериям:

целостность композиции и художественная выразительность;

оригинальность в оформлении витрин, окон, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий;

использование современных декоративных световых систем.

С 30 декабря по 11 января на платформе Псковской Ленты Новостей пройдет интернет-голосование по определению победителей в каждой номинации.

14 января 2022 года состоится награждение победителей. Формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В каждой номинации будет определено по два победителя: победитель интернет-голосования и победитель, выбранный экспертным жюри. Для победителей конкурса предусмотрены подарки от спонсоров.

Организатором конкурса является муниципальное предприятие города Пскова «Парки и Ярмарки». Проводится он при поддержке администрации города.