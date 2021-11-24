Предпочтительные цвета для оформления окон на Новый год назвали псковичам

Участникам конкурса на лучшее новогоднее оформление в Пскове рекомендуется использовать синие, красные, серебряные и золотые цвета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.
Заседание оргкомитета конкурса на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству Христову состоялось в среду, 24 ноября. Встречу провел исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин.
Впервые конкурс прошел в 2020 году среди предпринимателей. Теперь благодаря инициативам прошлого года перечень участников и номинаций расширен.
Номинация «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов» предполагает участие ТРЦ, ТЦ, ТК, СРП, предприятий промышленности и других.
В номинацию «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях» могут участвовать отдельно стоящие здания магазинов, гостиниц, отелей, хостелов, ресторанов, автосалонов, банков и других объектов сферы услуг.
Номинация «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах» выделена для магазинов, кафе, баров, НТО, парикмахерских, аптек, ювелирных и книжных магазинов, расположенных внутри зданий или пристроенных к зданиям, и для жилых домов.
Появилась новая номинация «Лучшее праздничное оформление социального объекта». В ней смогут поучаствовать школы, детские сады, больницы, образовательные, спортивные, культурные учреждения.
Еще одна новая номинация «Народная инициатива» предусмотрена для жителей города. Здесь будут оценивать оформление фасадов домов, квартир и прилегающих к ним территорий.
Прием заявок начнется 1 декабря и продлится до 26 декабря. Заполнить заявку можно будет на сайте Псковской Ленты Новостей. С 20 по 27 декабря конкурсная комиссия выберет до 7 лучших заявок в каждой номинации по нескольким критериям:
С 30 декабря по 11 января на платформе Псковской Ленты Новостей пройдет интернет-голосование по определению победителей в каждой номинации.
14 января 2022 года состоится награждение победителей. Формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
В каждой номинации будет определено по два победителя: победитель интернет-голосования и победитель, выбранный экспертным жюри. Для победителей конкурса предусмотрены подарки от спонсоров.
Организатором конкурса является муниципальное предприятие города Пскова «Парки и Ярмарки». Проводится он при поддержке администрации города.