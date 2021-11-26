Отказавшиеся от вакцинации студенты будут учиться дистанционно — Михаил Ведерников

Отказавшиеся от вакцинации студенты будут учиться дистанционно . Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Все, кто хочет очно посещать университет, проходить практику, иметь возможность личного общения с преподавателями, должны вакцинироваться», - сказал он.
Но те студенты, которые приняли решение отказаться от прививки, смогут продолжить обучение в дистанционном формате. «Для этого все необходимые условия будут обеспечены», - добавил губернатор.