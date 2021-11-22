В Псковской области вводят обязательную вакцинацию студентов от COVID-19

Постановление об обязательной вакцинации от коронавируса студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 18 лет подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил на совещании с медиками сегодня, 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Губернатор также добавил, что на данный момент преподавательский состав вузов и колледжей в Псковской области вакцинирован на 80-85%, при этом показатели среди студентов намного ниже - порядка 25-30%.
Глава региона попросил администрации образовательных учреждений оказать содействие в этом вопросе. Он призвал обеспечить вакцинацию всех совершеннолетних студентов в области первым компонентом вакцины в срок до 10 декабря.