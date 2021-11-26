Александр Нестерук о вакцинации: Студенты проявляют эгоизм

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября прокомментировал решение об обязательной вакцинации студентов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Это решение родилось после консультаций с ректорами вузов, которые я проводил, - отметил он. - Учитывая опыт других территорий, которых на момент принятия решения было 16, мы посчитали необходимым потребовать обязательное проведение вакцинации студентов. Уровень охвата прививками у студентов варьировался от 25 до 30%, а у преподавателей — более 80%. Студенты проявляют определенный эгоизм, не понимают, что должна быть коллективная ответственность за состояние в обществе. Пожилые люди несут невосполнимые, большие потери. И ответственность в том числе лежит и на молодом поколении, которое не привито».
Александр Нестерук выразил надежду, что молодые люди примут правильное решение. Он напомнил, что студенты должны привиться первым компонентом вакцины от коронавируса до 10 декабря.
«К сожалению, в ПсковГУ зафиксирован случай летального исхода после ковида у иностранного студента», - добавил губернатор Михаил Ведерников.