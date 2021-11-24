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Общество

Александр Нестерук: Студенты не будут создавать очереди на вакцинацию от COVID-19

24.11.2021 12:34|ПсковКомментариев: 4

В Псковской области студенты не будут создавать очереди на вакцинацию в торговых центрах и поликлиниках, уверен главный санитарный врач региона Александр Нестерук. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он прокомментировал введение обязательной вакцинации студентов и учащихся колледжей от COVID-19. Соответствующее предписание региональное управление Роспотребнадзора опубликовало вчера, 23 ноября.

«У нас в регионе не так много студентов, но привиться смогут все. В организации вакцинации учебным заведениям окажет помощь комитет по здравоохранению. Руководство вузов может приглашать медиков на выездную вакцинацию в университеты, поскольку везде организованы медпункты. Студентов не будут направлять для вакцинации в торговые центры», - рассказал Александр Нестерук. 

Он напомнил, что поставить первую аппликацию вакцины студентам региона необходимо до 10 декабря 2021 года.

«До этого срока у всех есть возможность привиться. Сделают ли это - зависит от вузов, от того, как они поставят этот вопрос. Но руководство учебных заведений тоже заинтересовано в этом!» - отметил главный санитарный врач региона.

По его словам, в настоящее время среди студентов ПсковГУ показатель вакцинировавшихся составляет 25%, а в других средних и высших учебных заведениях региона он доходит до 30%.

При этом более 80% преподавателей в каждом учебном заведении уже привились от коронавируса.

Теги: #здоровье #вакцинация #студенты #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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24.11.2021, 10:152 Попытка перейти дорогу на красный свет обернулась для псковички переломами 24.11.2021, 10:101 Водоснабжение планируют временно отключить в нескольких домах Пскова 24.11.2021, 10:000 Женщина в Петербурге провела ночь в упавшем лифте 24.11.2021, 09:520 Сбер снижает ставки по потребительским кредитам в преддверии Нового года
24.11.2021, 09:430 Пассажирка «Ауди» погибла в ДТП в Великих Луках 24.11.2021, 09:350 Неизвестный поджег баню в Пустошкинском районе 24.11.2021, 09:263 Галина Неваленная ответила на вопрос об участии в предстоящих выборах в Псковскую гордуму 24.11.2021, 09:170 Мероприятия ко Дню матери пройдут в Пскове в течение недели
24.11.2021, 09:0712 Главврачи позвали лидеров противников вакцинации на экскурсии в реанимации и морги 24.11.2021, 08:590 Ремонтные работы собрали пробку на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 24.11.2021, 08:460 Подведены итоги конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» 24.11.2021, 08:320 Улицы Пскова обработали противогололедными материалами
24.11.2021, 08:189 Росздравнадзор собрал в регионах материалы на 37 «антиваксеров» 24.11.2021, 08:001 Более 15,5 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в псковский регион 24.11.2021, 07:390 Туроператоры рассказали о бюджетных вариантах отдыха на Новый год 24.11.2021, 07:200 255 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области
24.11.2021, 07:002 Производители детских товаров хотят использовать вторсырье 23.11.2021, 22:300 Два псковских музея участвуют в викторине «Музейного инфоцентра Серебряного Ожерелья» 23.11.2021, 22:200 Нарушения правил безопасности привели к возгоранию бани в Гдовском районе 23.11.2021, 22:000 Правозащитники проверили условия содержания осужденных в псковской колонии
23.11.2021, 21:501 Псковичей призывают не зажигать газовые конфорки, чтобы согреться 23.11.2021, 21:390 На сайте «Михайловского» появилась книга о Вындомском — устроителе Тригорского, виноделе и поэте 23.11.2021, 21:250 Псковский облсовпроф поблагодарили за поддержку профсоюза АПК 23.11.2021, 21:150 Фестиваль настольных игр «Синий Кот» возвращается в Псков
23.11.2021, 21:070 ЕБЖ. Памяти Татьяны Николаевны Недосекиной 23.11.2021, 21:000 В Росреестре назвали причину конфликтов между владельцами соседних участков 23.11.2021, 20:451 На прицепном вагоне можно будет добраться из Пскова в Мурманск и обратно 23.11.2021, 20:400 Городской этап всероссийской олимпиады школьников стартовал в Пскове
23.11.2021, 20:250 Председатель псковского Детсовета рассказал о проектах организации федеральному детскому омбудсмену 23.11.2021, 20:050 Псковские синоптики прогнозируют гололедицу ночью и утром 24 ноября 23.11.2021, 19:450 Моноспектакль латгальского режиссера пройдет в библиотеке в Пскове 23.11.2021, 19:250 Псковичи поблагодарили депутата областного Собрания за помощь в благоустройстве
23.11.2021, 19:171 Девушку сбили на пешеходном переходе в Пскове 23.11.2021, 19:0513 Почти 350 псковичей за неделю оштрафовали за нарушение масочного режима 23.11.2021, 18:450 Прокурор Плюсского района ушел в отставку 23.11.2021, 18:250 Сергей Грахов рассказал о назначении инфраструктурного кредита в 1 млрд рублей
23.11.2021, 18:160 Сирены прозвучат в Пскове 24 ноября 23.11.2021, 18:0018 Владимир Зубов предложил переименовать QR-коды в санитарные паспорта 23.11.2021, 17:542 Великолукскому экс-полицейскому продлили срок домашнего ареста за организацию наркопреступления 23.11.2021, 17:476 Александр Котов предложил дать регионам возможность вводить ограничения в отношении общепита
23.11.2021, 17:432 Главный герой «Потапов-феста» рассказал, как зритель может убить спектакль 23.11.2021, 17:390 Начался прием заявок на организацию елочных базаров в Пскове 23.11.2021, 17:300 Минометную мину обнаружили в центре Пскова 23.11.2021, 17:230 Против «дропов» и «звонарей»
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