Александр Нестерук: Студенты не будут создавать очереди на вакцинацию от COVID-19

В Псковской области студенты не будут создавать очереди на вакцинацию в торговых центрах и поликлиниках, уверен главный санитарный врач региона Александр Нестерук. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он прокомментировал введение обязательной вакцинации студентов и учащихся колледжей от COVID-19. Соответствующее предписание региональное управление Роспотребнадзора опубликовало вчера, 23 ноября.
Он напомнил, что поставить первую аппликацию вакцины студентам региона необходимо до 10 декабря 2021 года.
«До этого срока у всех есть возможность привиться. Сделают ли это - зависит от вузов, от того, как они поставят этот вопрос. Но руководство учебных заведений тоже заинтересовано в этом!» - отметил главный санитарный врач региона.
По его словам, в настоящее время среди студентов ПсковГУ показатель вакцинировавшихся составляет 25%, а в других средних и высших учебных заведениях региона он доходит до 30%.
При этом более 80% преподавателей в каждом учебном заведении уже привились от коронавируса.