Общество

Александр Братчиков о QR-кодах и налогах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 ноября. Гостем студии стал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о принятых на третьей сессии регионального парламента законопроектах, в числе которых резонансное введение QR-кодов.

- Александр Николаевич, на прошедшей сессии областного Собрания приняли новые положения закона о межбюджетных отношениях в Псковской области и два налоговых закона. Была широкая дискуссия, особенно по одному из них.

- Любые законы, связанные с повышением налогов, очень тяжелые. Потому что люди начинают больше платить. Такие решения непопулярны. Но мы же должны реализовывать социальные программы.

Что касается межбюджетных отношений, у муниципалитетов будет больше средств. Они смогут сами распоряжаться частью денег. И если муниципалитет собирает больше налогов, то количество денег, которое останется у него, также будет больше.

Смотрите также В Псковской области внесли изменения в закон о межбюджетных отношениях

Что касается принятия закона о снижении облагаемой налоговой базы по налогу на имущество с 2000 квадратных метров до 1000 квадратных метров для торговых и деловых центров. Пониманием, что под этот закон подпадает порядка 79 объектов. При консультациях попросили губернатора о том, чтобы закон вступил в силу не с 2022 года, поскольку эпидемиологическая ситуация достаточно тяжелая, а с 2023 года. Михаил Юрьевич всегда с пониманием относится к предложениям депутатов, он нас поддержал. За 2022 год есть возможность установить кадастровую стоимость объектов. Фактически, налоги необходимо будет платить в конце 2023 года - в начале 2024 года.

Смотрите также В Псковской области увеличат налоговую базу за счет торговых центров

По большому счету, на малом бизнесе это вряд ли отразится. Потому что он зачастую арендует помещения в торговых центрах. Поправки больше относятся к владельцам торговых центров. Им, наверное, придется тяжелее. Малый бизнес платит арендную плату ту, которую может платить. А подняв арендную плату, арендодатель потеряет арендатора.

- На минувшей сессии вы также поддержали два федеральных законопроекта. Первый регламентирует основы экскурсионной деятельности. Как вы голосовали и почему? Отмечу, последнее время к туристский-экскурсионной отрасли повышенное внимание законодателей. На второй сессии парламентарии законодательно закрепили понятие «сельский туризм». Все пониманием: чем больше приток туристов, тем больше средств остается на территории региона.

- Все верно. Вы абсолютно правы. Но любой турист должен чувствовать себя безопасно. Любые услуги в сфере туризма должны оказываться профессионалами. Данный закон подразумевает, что если гид не прошел спецподготовку и сертификацию, он будет оштрафован за ведение незаконной деятельности. Он заставляет людей, занимающихся тем или иным видом туристической деятельности, быть профессионалом в своей отрасли.

Смотрите также Региональный парламент поддержал федеральный законопроект о наказании неаттестованных гидов

Я этот законопроект поддержал, потому что считаю, что в каждой отрасли должны быть профессионалы.

- И второй законопроект о применении QR-кодов...

- Да. Без QR-кода человек не попадет в места отдыха. Никто не ограничивает посещение продуктовых магазинов, аптек. Если не вакцинируешься, общество для тебя опасно, и ты опасен для общества. Закон очень понятен.

- Вы не считаете его дискриминацией?

- Дискриминация была бы в том случае, если бы запретили выходить из дома. Но никто не запрещает. Не запрещается даже посещать развлекательные комплексы: результаты ПЦР-теста принеси, если не хочешь вакцинироваться. Если общество будет вакцинировано, не произойдет то, что было в начале прошлого века при испанке.

Смотрите также Выступающих против QR-кодов псковских депутатов пригласили в реанимацию инфекционки

Кстати, оппозиция оказалась вакцинированной, с QR-кодами. Но она была сильно против законопроекта. Ей бы определиться...

- Какие у вас ощущения от работы в Собрании этого и предыдущего созывов, учитывая, что в 2017 году вы перешли на работу в администрацию Пскова?

- Отработав четыре года в должности руководителя администрации Пскова, я стал смотреть на многие вещи по-другому. Стало другим мировоззрение. Я понял, как работает муниципалитет.

- Число депутатов сократилось до 26 депутатов. Это повлияло на работу? Все успели за три сессии стать единым механизмом?

- Единым механизмом мы никогда не станем. Потому что есть оппозиция. И у нас шесть парламентских партий.

- Это тоже новшество.

- Да, было пять. Стало шесть. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. Большинство у «Единой России» — тоже хорошо. Мы, как партия власти, работаем вместе с администрацией.

Кроме того, меньшее количество депутатов — это меньшая стоимость содержания регионального парламента. Это экономия бюджетных средств.

- Внутри фракции, комитета видите, что стали рабочими отношения? Притерлись?

- Безусловно. Есть и опытные депутаты, и депутаты, которые избрались впервые. Могу сказать, что и оппозиция в этот раз адекватная. Это тоже очень важно.