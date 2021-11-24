Экономика

В Псковской области увеличат налоговую базу за счет торговых центров

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили поправки в региональные законы «О налоге на имущество организаций» и «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области». Об этом с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект предполагает уменьшение до 1000 квадратных метров площади торговых центров (комплексов) и административно-деловых центров, налог на имущество которых исчисляется из кадастровой стоимости. Изменения подготовлены в связи с исполнением обязательств региона перед Минфином в целях ежегодного планового повышения доходной части областного бюджета.

Перечень таких объектов, согласно законопроекту, увеличится на 79. Ожидаемые налоговые поступления составят не менее 24 млн рублей. Если в таких объектах находятся производства, то они будут платить налог исходя из ставки 0,5%.

«Касательно налога на имущество организаций, наша фракция в моем лице будет голосовать против, так как данная норма увеличит нагрузку на предпринимателей, - выступил депутат Олег Брячак («Справедливая Россия — За правду»), - Если увеличится нагрузка на на предпринимателей, то и цены на аренду, на товары увеличится. В данной сложной экономической ситуации нужно поддерживать предпринимателей, принимать такие законы, которые позволят предпринимателям развиваться и расти, иногда даже в ущерб, первое время, нашему областному бюджету».

Вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков напомнил, что данный законопроект вступит в силу только с 1 января 2023 года. «Я бы попросил коллег поддержать данный законопроект», - сказал он и уточнил, что налоги нужно будет платить лишь в 2024 году.

Законопроект в двух чтениях поддержали 17 депутатов, против оказались 4, одни воздержался.