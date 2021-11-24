Общество

Выступающих против QR-кодов псковских депутатов пригласили в реанимацию инфекционки

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции). Об этом с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы считаем, что введение QR-кодов противоречит Конституции, ограничивает право граждан на перемещение по территории страны. Как те, кто имеет медотвод, смогут получить QR-код?» - спросил депутат Олег Брячак («Справедливая Россия - За правду»). По его словам, людям без QR-кода будет проблемно пользоваться транспортом.

«Олег Михайлович, вы закон-то прочитали?» - спросил спикер регионального парламента Александр Котов.

«Я довел позицию, задал вопрос и хочу получить ответ. Закон читал», - ответил Олег Брячак.

«Там не идет речь о транспорте вообще», - подчеркнул Александр Котов.

Артур Гайдук отметил, что введение QR-кодов побудит людей к вакцинации. Но, по его словам, есть группы населения, которые не могут дойти до пунктов вакцинации, а также отсутствует возможность выбора вакцины. Он ответил, что фракция «Яблоко» не поддержит законопроект.

«Нужно спросить наши избирателей, нужен ли им QR-код» - сказал Петр Алексеенко (КПРФ).

«Я получают большое удовольствие, когда слышу от оппозиционных партий любовь к Конституции, - взял слово Алексей Севастьянов. - Вы те, кто год назад выступал против изменений в Конституцию». Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению предложил им лечиться за свой счет.

«Не обладая специальными знаниями, мы спорим с законами медицины, - указал председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. - Законы медицины подтверждены огромным количеством смертей и огромным количеством спасенных жизней. Данное ограничительное мероприятие будет стимулировать к вакцинации. Резко уменьшить потенциально инфицированных в конкретном месте и в конкретный час сможем. Предлагаю всем, кто против, провести в ваших партиях акции в поддержку вакцинации. И тогда к 1 апреля, возможно, точки применения законопроекта уже не будет, потому что достигнем коллективного иммунитета».

«У нас все привиты присутствующие?» - поинтересовался депутат Виктор Антонов.

«Все, - ответил Александр Котов. - Кроме одного депутата, который имеет медотвод. Один депутат пока привился первым компонентом вакцины».

Виктор Антонов удивился, что оппозиционеры выступают против прививок, а сами вакцинировались. «Сводите неучей, покажите реанимацию, больных и трупы, - обратился он к коллеге, главному врачу областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко. - Пора, наверное, таким нетрадиционным способом мозги вправлять». Анастасия Повторейко согласилась.

«Мы не против вакцинации, мы за вакцинацию. Но она должна быть добровольной. Мы против QR-кодов», - объяснил позицию «Справедливой России — За правду» Олег Брячак.

«У нас не получается добровольной вакцинации, - заметил Александр Котов. - 220 тысяч привито. Вроде бы растет цифра, но происходит какой процесс: через 6 месяцев иммунитет теряется. Из этих 220 тысяч много тех, кому уже требуется ревакцинация. Нет сознательности у наших граждан, не знаю, по какой причине. Трудно найти аргументацию у тех, кто выступает против вакцинации».

Спикер регионального парламента отметил, что закон о том, чтобы ограничения ввести с 1 февраля 2022 года по всей стране, но в большинстве субъектов они уже введены.

«Этот закон направлен на то, чтобы снизить уровень заболеваемости. Против чего выступаем, коллеги?» - обратился Александр Котов к депутатам.

Он призвал всех внимательно почитать федеральный законопроект. «Там всего несколько листов, и вы поймете, что это очень мягкая, но необходимая мера», - подчеркнул он.

Анастасия Повторейко отметила, что утверждена единая форма справок о прохождении вакцинации, о медотводе и перенесенном заболевании. «QR-код, он же санитарный паспорт, является единственным методом мотивации и побуждения наших сограждан к вакцинации», - сказала она и заверила, что технических проблем при организации и проведении вакцинации нет. «Каждый регион имеет достаточное количество вакцины», - подчеркнула она.

«Государство предлагает самый простой и примитивный способ ограничить контакты больных и здоровых», - отметил Виктор Антонов.

По мнению Алексея Севастьянова, доводы оппозиции «смешны». «Мы все призываем к солидарности. Это вопрос здоровья!» - подчеркнул он.

Напомним, законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медицинским отводом.

Большинство депутатов поддержали федеральную инициативу.