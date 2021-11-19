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Туризм

Региональный парламент поддержал федеральный законопроект о наказании неаттестованных гидов

25.11.2021 13:34|ПсковКомментариев: 2

Федеральный законопроект о введении административной ответственности для неаттестованных экскурсоводов и инструкторов-проводников поддержали депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас активно развивается туризм, - отметил Олег Брячак. - Обычные женщины-экскурсоводы, которые копейки зарабатывают, находясь весь день на ногах... Их это затронет?»

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов объяснил, что этот законопроект касается нарушителей.

Требование об обязательной аттестации предоставляющих экскурсионные услуги специалистов начнет действовать с 1 июля 2022 года – с этой даты вступает в силу соответствующее положение закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Законопроект предлагает штрафовать неаттестованных экскурсоводов и инструкторов-проводников по туристическим маршрутам, причем размер штрафа для последних увеличить.

Согласно документу, размер штрафов колеблется от 3 тысяч до 50 тысяч рублей. Предполагается, что административной ответственности должны подлежать и организации, выдающие аттестаты без законных на то полномочий. Максимальный размер возможного штрафа в этом случае – 300 тысяч рублей.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников» планируется к рассмотрению в Госдуме в декабре этого года.

Теги: #псков #депутаты #экскурсии
Источник: Псковская Лента Новостей
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