Экономика

В Псковской области внесли изменения в закон о межбюджетных отношениях

Депутаты Псковского областного Собрания приняли поправки к закону о межбюджетных отношениях в регионе. Об этом с 3-й сессии ПОСД, которая проходит 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно поправкам, размеры дифференцированных нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения (УСН), подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в областной бюджет, будут устанавливаться региональным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При расчете указанных дифференцированных нормативов отчислений предлагается учитывать показатели налоговой отчетности и прогноз поступления УСН на очередной финансовый год и плановый период, предоставляемые УФНС России по Псковской области.

Переход от единых нормативов отчислений УСН к дифференцированным позволит учесть индивидуальные особенности развития муниципальных образований и обеспечит объективный подход к распределению доходов между муниципальными образованиями.

Кроме того, документ расширяет перечень дотаций, предоставляемых муниципальным образованиям области.

Также законопроект вводит новые виды дотаций: за достижение роста поступлений в областной бюджет налоговых доходов; на финансирование расходных обязательств муниципальных образований области, возникших в результате реализации инициатив о преобразовании муниципальных образований (в целях совершенствования территориальной организации местного самоуправления).

Помимо этого, поправки исключают единицу председателя контрольно-счетного органа в Новоржевском районе в связи с передачей полномочий по осуществлению внешнего контроля Счетной палате Псковской области.

Также проект закона приводит приложение «Нормы на питание по дошкольным образовательным организациям на одного ребенка в день» в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН.

Парламентарии единогласно поддержали законопроект в двух чтениях.