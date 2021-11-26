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Михаил Ведерников: Борис Елкин – настоящий профессионал и неравнодушный человек

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с назначением на пост главы администрации Пскова.

Михаил Ведерников и Борис Елкин. Фото: архив ПЛН

«Поздравляю Бориса Андреевича Елкина с избранием на пост главы администрации города Пскова, - отметил он в Instagram. - Голосование состоялось на 59-й сессии городской Думы, где его кандидатура была поддержана большинством депутатов».

Губернатор поблагодарил городских депутатов за принятое решение и оказанное доверие новому главе городской администрации.

«На личном опыте могу сказать, что Борис Андреевич – настоящий профессионал, порядочный и неравнодушный человек, - подчеркнул глава региона. - На посту председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области ему удалось в короткие сроки выстроить эффективную работу дорожной отрасли, организовать конкурсные процедуры и взаимодействие с подрядчиками так, что качество автодорожной сети региона быстро и существенно выросло. Уверен, что его опыт, управленческие и организаторские компетенции позволят многое сделать на благо нашего города».

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Михаил Ведерников отметил, что администрация области и он лично окажут всю необходимую поддержку городским властям в реализации задуманных проектов, чтобы Псков становился чище, красивее и комфортнее для жизни.