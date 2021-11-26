Михаил Ведерников: Борис Елкин – настоящий профессионал и неравнодушный человек

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Бориса Елкина с назначением на пост главы администрации Пскова.
Михаил Ведерников и Борис Елкин. Фото: архив ПЛН
«Поздравляю Бориса Андреевича Елкина с избранием на пост главы администрации города Пскова, - отметил он в Instagram. - Голосование состоялось на 59-й сессии городской Думы, где его кандидатура была поддержана большинством депутатов».
Губернатор поблагодарил городских депутатов за принятое решение и оказанное доверие новому главе городской администрации.
Михаил Ведерников отметил, что администрация области и он лично окажут всю необходимую поддержку городским властям в реализации задуманных проектов, чтобы Псков становился чище, красивее и комфортнее для жизни.