Борис Елкин прокомментировал свое значение на пост сити-менеджера Пскова

Многие вопросы в Пскове требуют работы со стороны администрации города. Об этом сказал Борис Елкин, которого сегодня, 26 ноября, избрали на пост главы администрации областного центра, передает с 59-й сессии городской Думы корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он также сообщил о намерении наращивать количество инвестиций и привлекать для целей города областные и федеральные средства. «Нам надо справиться с той ситуацией, которая есть сейчас, и запланировать работу на будущее», - заключил Борис Елкин.