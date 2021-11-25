Политика

Борис Елкин прокомментировал свое значение на пост сити-менеджера Пскова

Многие вопросы в Пскове требуют работы со стороны администрации города. Об этом сказал Борис Елкин, которого сегодня, 26 ноября, избрали на пост главы администрации областного центра, передает с 59-й сессии городской Думы корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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«Я хочу сказать всем большое спасибо за то, что поддержали меня. Я уже 4 месяца работаю в администрации, и, конечно, вижу, что производится большой объем работ, при этом имеются моменты и вопросы, которые нам еще необходимо будет доработать, поэтому будем работать по благо граждан», - отметил Борис Елкин.

Он также сообщил о намерении наращивать количество инвестиций и привлекать для целей города областные и федеральные средства. «Нам надо справиться с той ситуацией, которая есть сейчас, и запланировать работу на будущее», - заключил Борис Елкин.