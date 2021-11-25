Политика

Борис Елкин назначен на должность главы администрации Пскова

Борис Елкин назначен на должность главы администрации города Пскова. Такое решение по итогам голосования приняли на заседании 59-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Борис Елкин исполнял полномочия главы городской администрации после ухода с этой должности Александра Братчикова, на данный момент занимающего пост заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Из 25 депутатов на сессии присутствовали 23. Кандидатуру Бориса Елкина поддержал 21 депутат, Ивана Родионова - 2 народных избранника.

«В наших руках делать наш город лучше, привлечь дополнительные инвестиции, туристов, ведь туристический потенциал Пскова очень высок и его надо развивать дальше. С завтрашнего дня продолжим работу», - сказал Борис Елкин.

На должность сити-менеджера Пскова также претендовали первый заместитель директора ГКУ ПО «Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области», экс-сотрудник областной администрации Иван Родионов и депутат гордумы Сергей Федоров, который в среду, 24 ноября, покинул пост первого секретаря Псковского горкома КПРФ. До этапа голосования были допущены только два кандидата, это Борис Елкин и Иван Родионов.