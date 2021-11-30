В конкурсе на новогоднее оформление фасадов в Пскове появятся новые номинации

В конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов в Пскове появятся новые номинации. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Павел Волков.
Еще одна номинация, которая частично была в конкурсе прошлого года, называется «Народная инициатива». «По итогам прошлого года мы обнаружили заявки от участников, которых нельзя было отнести к предпринимателям», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации.
Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.