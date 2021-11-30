Общество

В конкурсе на новогоднее оформление фасадов в Пскове появятся новые номинации

В конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов в Пскове появятся новые номинации. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Павел Волков.

«По итогам прошлогоднего конкурса мы провели анализ: что получилось хорошо, что - хуже. Мы пришли к выводам, что конкурс будет выглядеть иначе. Если в прошлом году акцент делался на вовлечении в основном предпринимателей и их объектов торговли, то сейчас добавились еще две номинации, которые касаются объектов социальной инфраструктуры: школы, объекты образования, садики, дома культуры», - сказал Павел Волков.

Еще одна номинация, которая частично была в конкурсе прошлого года, называется «Народная инициатива». «По итогам прошлого года мы обнаружили заявки от участников, которых нельзя было отнести к предпринимателям», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы администрации.

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Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.