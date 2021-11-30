Общество

Бизнесменов приглашают к участию в конкурсе на лучшее оформление фасадов в Пскове к Новому году

МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Зачем проводится конкурс?

Цель конкурса - стимулирование предпринимателей для создания праздничной атмосферы и формирования положительного туристского имиджа города.

Кто может участвовать в конкурсе?

Конкурс проводится среди предпринимателей, работающих на территории Пскова. Это могут быть небольшие торговые точки, кафе и рестораны, киоски общепита, гостиницы, другие предприятия. Конкурсные заявки принимаются в пяти номинациях:

а) «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов» (ТРЦ, ТЦ, ТК, СРП и прочие, а также предприятия промышленности);

б) «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях» (магазины продовольственной и непродовольственной торговли, гостиницы, отели, хостелы, рестораны, автосалоны, автозаправки, сервисы, банки и прочие объекты сферы услуг);

в) «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах» (магазины продовольственной и непродовольственной торговли, кафе, бары, нестационарные торговые объекты, парикмахерские, аптеки, ювелирные и книжные магазины и прочие объекты сферы торговли и услуг);

г) «Лучшее праздничное оформление социального объекта» (образовательные учреждения, детские сады, учреждения спорта и культуры поликлиники, больницы и прочие объекты социальной сферы);

д) «Народная инициатива» (оформление фасадов домов, квартир и прилегающей территории).

Отметим, в этом году организаторы конкурса приняли решение добавить новые номинации - «Лучшее праздничное оформление социального объекта» и «Народная инициатива», поскольку в прошлом году многие жители города приняли участие в конкурсе вне номинаций, украсив свои дома и подъезды. Победители этих номинаций получили специальные призы от Деда Мороза.

Срок подачи заявок

Для участия в конкурсе необходимо в срок с 1 декабря по 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие согласно утвержденной форме. Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке. Скачать заявку для заполнения в формате Microsoft Word можно здесь.

В заявке размещаются 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих праздничное оформление объекта, а также, по желанию, описание оформления, раскрывающее его концепцию, идею, специфику используемых средств, материалов, оформительских приемов. Размер описания – не более 1 листа А4.

















Участникам конкурса рекомендуется использовать для оформления цветовую гамму, включающую такие цвета как синий, красный, серебряный, золотой.

Заявки принимаются по электронной почте: redaktor@pln-pskov.ru. Справки по телефону: 72-22-07.

Критерии оценки новогоднего оформления:

целостность композиции и художественная выразительность;

оригинальность;

использование современных декоративных, световых систем в праздничном оформлении: световая сетка, гирлянды, шнуры, специальный дождь, электронные салюты.

Как будет проходить конкурс

20-27 декабря конкурсная комиссия совершит объезд объектов, представленных к участию в конкурсе. В ходе объезда определятся объекты, которые войдут в список для голосования на сайте Псковской Ленты Новостей – до 7 в каждой номинации.

С 30 декабря 2021 года по 11 января 2022 года в социальных сетях Псковской Ленты Новостей пройдет интернет-голосование псковичей и гостей города по определению победителя в номинациях.

В каждой номинации будет два победителя: одного определит конкурсная комиссия, а второй станет известен после голосования на страницах ЭПИ «Псковская лента новостей».

Награждение победителей состоится 14 января 2022 года в администрации города Пскова.

Результаты конкурса будут размещаться на страницах ЭПИ «ПЛН».

Контактное лицо по вопросам проведения конкурса: Елена Николаевна Павлова - директор МП города Пскова «Парки и Ярмарки», контактные телефоны: +7(8112) 61-61-91, +7 911 351 62 74.

Напомним, конкурс проводится уже во второй раз. В прошлом году конкурс вызвал большой интерес у жителей города - в голосовании по ряду номинаций приняли участие более 1800 человек.

Так, в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятия сферы услуг и сервиса» за претендентов на победу проголосовали 1 249 человек. Первое место досталось ГК «Покровский» (48,2%, 602 голоса). Второе место у ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» (24,58%, 307 голосов). Третье место занял рестобар «Моя История» с результатом 13,13%, 164 голоса.

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Во второй номинации «Лучшее праздничное оформление нестационарной торговой точки» за участников проголосовали 1 136 человек. На первом месте оказался «Суши-рум» - 33,36% (379 голосов), на втором - фудтрак «RLB» Псков - 30,11% (342 голоса), на третьем - павильон «Цветы» на остановке «ул. Звездная» - 17,96% (204 голоса).

В третьей номинации «Лучшее праздничное оформление объекта стационарной торговли» проголосовали 1 862 человека. В итоге 687 голосов (36,9%) набрала заявка «Пряничной лавки Dessert». Второе место занял ювелирный салон «Королева Марго» с результатом 27,93% (520 голосов), третье - магазин «Nordman» с результатом 8,16 % (152 голоса).

В дополнительной номинации проголосовали 915 человек. В нее были включены заявки, не подходившие по условиям конкурса или не выбранные комиссией, но отмеченные Торгово-промышленной палатой Псковской области. Больше половины голосов (58,36%, 534 человека) собрал висящий на окне Дед Мороз. На втором месте - украшение «Сбербанка». Его выбрали 18,8%, 172 человека. Тройку лидеров замыкает «Трактир 903» с результатам 6,89%. Он набрал 63 голоса.

Организаторами конкурса выступают медиахолдинг ООО «Гражданская пресса» и МП города Пскова «Парки и Ярмарки» при поддержке администрации города Пскова.