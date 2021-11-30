Общество

Участников конкурса на оформление фасадов в Пскове разделят по «весовым категориям»

Организаторы конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий сегментировали номинации для предпринимателей по «весовым категориям». Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Павел Волков.

«Мы попытались сегментировать три номинации для предпринимателей по признакам: крупный бизнес, средний и небольшой. По итогам прошлого года мы поняли, что нельзя на одну чашу весов ставить условный гипермаркет и небольшой салон площадью десять квадратных метров, где продают кофе. Это разные весовые категории: потратиться надо по-разному и возможности тоже разные», - сказал Павел Волков.

Так, в конкурсе будет три номинации:

а) «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов» (ТРЦ, ТЦ, ТК, СРП и прочие, а также предприятия промышленности;

б) «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях» (магазины продовольственной и непродовольственной торговли, гостиницы, отели, хостелы, рестораны, автосалоны, автозаправки, сервисы, банки и прочие объекты сферы услуг);

в) «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах» (магазины продовольственной и непродовольственной торговли, кафе, бары, нестационарные торговые объекты, парикмахерские, аптеки, ювелирные и книжные магазины и прочие объекты сферы торговли и услуг).

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Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.