Общество

Новогоднее оформление фасадов в Пскове будут оценивать по трем критериям

Оргкомитет конкурса на новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий будет оценивать украшения участников по трем критериям. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Павел Волков.

В рамках мероприятия была создана рабочая группа, состоящая из представителей сфер культуры, архитектуры и торговли, а также из руководителей в социальной сфере.

«У нас есть определенный оценочный лист. Заявки на конкурс подаются в определенной форме: от трех до пяти фотографий, наиболее полно отражающих праздничное оформление объекта, и при желании текст, раскрывающий концепцию и идею. Мы с оргкомитетом рассматриваем информацию и с 1 по 26 декабря определяем шорт-лист, где на каждую номинацию будет не более семи участников, которые концептуально и целостно отразят свой замысел. С 30 декабря все отобранные участники размещаются на сайте ПЛН, а там в течение двух недель голосуют жители Пскова», - рассказал Павел Волков.

Организаторы конкурса выделили набор критериев для оценки оформления:

Целостность композиции и художественная выразительность новогоднего оформления; Оригинальность в оформлении витрин, окон, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий; Использование современных декоративных световых систем в праздничном оформлении.

Кроме того, организаторы совместно с сотрудниками Псковской Ленты Новостей сообщили о желании проехаться по точкам участников, чтобы посмотреть украшения своими глазами, снять видео и сделать сюжет.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.