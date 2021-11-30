Новогоднее оформление фасадов в Пскове будут оценивать по трем критериям

Оргкомитет конкурса на новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий будет оценивать украшения участников по трем критериям. Об этом на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Павел Волков.
В рамках мероприятия была создана рабочая группа, состоящая из представителей сфер культуры, архитектуры и торговли, а также из руководителей в социальной сфере.
Организаторы конкурса выделили набор критериев для оценки оформления:
Кроме того, организаторы совместно с сотрудниками Псковской Ленты Новостей сообщили о желании проехаться по точкам участников, чтобы посмотреть украшения своими глазами, снять видео и сделать сюжет.
Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.