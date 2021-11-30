Вакцинированным псковичам объяснили, какие документы нужно предоставить для отгула

Комитет по труду и занятости Псковской области объяснил жителям региона, сделавшим прививку от коронавируса, какие документы нужно предоставить работодателю для отгула.
«Скажите, пожалуйста, что надо предоставить работодателю, если после первой вакцины от коронавируса положен отгул?» - спросила женщина в Instagram-аккаунте губернатора.
«До завершения вакцинации против новой коронавирусной инфекции сведения о введении первого компонента двухкомпонентной вакцины отображаются в записи о вакцинации на портале госуслуг. Вы можете предоставить работодателю скриншот из личного кабинета на госуслугах с отметкой о введении первого компонента вакцины или справку, выданную медицинским учреждением, которое осуществляло вакцинацию. Бумажный документ по установленной форме предоставляют по устному запросу пациента», - ответил представитель комитета.
По последним данным, первую прививку от коронавируса в Псковской области сделали 248 317 человек, вторую - 234 232. Ревакцинировались 22 662 жителя региона.