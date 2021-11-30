Общество

Первая заявка поступила на конкурс новогоднего оформления фасадов в Пскове

Первая заявка на конкурс новогоднего оформления фасадов поступила от заведения общепита «Street food AT FELIX».

Точка питания расположена по адресу: Псков, улица Ижорского Батальона, 6Б, корпус 2.

«Street food AT FELIX» претендует на победу в номинации «Лучшее праздничное оформление нестационарной торговой точки».

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начали прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.