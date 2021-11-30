Общество

Псковская школа №16 участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов

Средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя России Алексея Воробьева участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов зданий в Пскове.

Школа находится по адресу: Псков, Ленинградское шоссе, 49. Учебное заведение претендует на победу в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

«Окна фасада оформлены в зимних мотивах, с присутствием изображения символа года из таких материалов, как пенопласт, бумага, фольга, гуашь, зубной порошок; имеется уличная световая гирлянда», - сообщается в заявке.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.