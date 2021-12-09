Детский сад №42 участвует в конкурсе новогоднего оформления зданий в Пскове

Детский сад №42 участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов зданий в Пскове в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».
Детский сад располагается по адресу: Псков, Сиреневый бульвар, дом 5.
В этом году руководство детского сада решило не просто украсить здание, но и создать предметно-пространственную речевую среду в логопедическом саду.
«На окнах и в фойе созданы сюжетные иллюстрации по известным сказкам. Дети вечером, с приглушенным светом, в группах или с улицы будут составлять свои новогодние истории с опорой на известные сказки, с известными всем сказочными героями. Мы проводим с детьми беседы на тему "Зима в городе"; занимаемся развитием зрительного внимания и организуем занятия по образованию лексико-грамматических категорий существительных единственного и множественного числа», - рассказали в дошкольном учреждении.
Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.