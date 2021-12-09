Общество

Детский сад №42 участвует в конкурсе новогоднего оформления зданий в Пскове

Детский сад №42 участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов зданий в Пскове в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Детский сад располагается по адресу: Псков, Сиреневый бульвар, дом 5.

«Ежегодно мы украшаем наш любимый "Журавлик" к Новому году. Располагаем украшения снаружи: на крыльце, окнах, центральном входе и дверях, а также изнутри: в коридорах, фойе, на дверях, лестничных пролетах! У центрального входа детей и взрослых будут встречать два веселых снеговика, тигренок – символ 2022 года, веселый олень и снеговик в рост ребенка и, конечно же, елочка, гирлянды и огромный баннер с поздравлением!» - говорится в заявке.

В этом году руководство детского сада решило не просто украсить здание, но и создать предметно-пространственную речевую среду в логопедическом саду.

«На окнах и в фойе созданы сюжетные иллюстрации по известным сказкам. Дети вечером, с приглушенным светом, в группах или с улицы будут составлять свои новогодние истории с опорой на известные сказки, с известными всем сказочными героями. Мы проводим с детьми беседы на тему "Зима в городе"; занимаемся развитием зрительного внимания и организуем занятия по образованию лексико-грамматических категорий существительных единственного и множественного числа», - рассказали в дошкольном учреждении.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.