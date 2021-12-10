Общество

Лицей №8 стал участником конкурса новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове

Многопрофильный правовой лицей №8 подал заявку на конкурс новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове.

Лицей стал участником конкурса в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Идею оформления фасада лицея к Новому году разрабатывали органы ученического самоуправления. За основу взяли эскизы Совета ответственных, веселых и активных, в который входят обучающиеся 2-4 классов. Как отмечается в заявке, старшеклассникам понравилась идея младших товарищей. «Лицей для нас – второй дом. Пусть в нем будет уютно и тепло», - решили школьники.

Фасады лицея украсили зимние контуры, выполненные по единым трафаретам, над которыми работали ученики 3-11 классов. «На окнах нижних этажей располагаются заснеженные домики, в окошки которых так и хочется заглянуть; сказочные ели поблескивают разноцветными огнями в ожидании праздника, а где-то далеко уже виднеются сани Деда Мороза», - отписали работу в заявке.

Верхние этажи украшают снежинки, вырезая которые, дети загадывали новогодние желания. В учреждении добавили, что внутренне оформление лицея поддерживает сказочную тематику выбранной ребятами концепции. «Россыпь золотых звезд встречает ребят при ходе в школу, как бы предвещая их высочайшие достижения и ценнейшие награды в Новом году», - пояснили в заявке.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.