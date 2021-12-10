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Общество

Заявку на конкурс новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове прислал детский сад №46

11.12.2021 20:40|ПсковКомментариев: 0

Детский сад №46 подал заявку на конкурс новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове.

Детский сад стал участником конкурса в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Сотрудники учреждения оформили окна самодельными украшениями, а также составили композицию у входа в детский сад. 

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.

Теги: #Новый год #конкурс #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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