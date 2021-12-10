Общество

Псковский детский сад №41 подал заявку на конкурс новогоднего украшения зданий

Детский сад №41 города Пскова стал участником конкурса на лучшее новогоднее украшение фасадов в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Сотрудники детского сада украсили окна дошкольного образовательного учреждения.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинали прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.