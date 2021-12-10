Общество

Псковская школа №17 участвует в конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов

Средняя общеобразовательная школа №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых города Пскова стала участником конкурса на лучшее новогоднее украшение фасадов в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

«Для создания в школе новогодней атмосферы ежегодно украшаем окна коридора. Идея оформлять окна фигурками из бумаги появилась еще в СССР. Всегда красиво на стеклах смотрятся зимние рисунки. Несмотря на огромный ассортимент новогодних украшений, совет старшеклассников разработал концепцию украшения фасада школы к новогодним праздникам. Решили на стекла клеить бумажные елочки, снеговиков и снежинки. Чтобы сделать и прикрепить такой декор, не нужно много времени. Бумага хорошо отклеивается от стекла и не оставляет следов — важное преимущество таких украшений. Новогодний декор для окон учащиеся в ноябре сделали своими руками из недорогих материалов. Первый этаж оформлен в сине-голубом цвете. Скрепили снежинки между собой атласными лентами и прикрепили к окну. Второй этаж оформлен в технике «вытынанки» (бумажные фигурки на окна, вырезанные по трафарету). Оформление окон в белом цвете с зеленой елью по центру», - рассказали в школе.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинали прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Смотрите также Бизнесменов приглашают к участию в конкурсе на лучшее оформление фасадов в Пскове к Новому году

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.