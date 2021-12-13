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Общество

Новогодние вытынанки прислал на конкурс праздничных украшений псковский детсад №50

13.12.2021 14:17|ПсковКомментариев: 0

Дошкольное учреждение №50 «Красная шапочка» принимает участие в конкурсе новогоднего оформления зданий Пскова.

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей претендует на победу в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Образовательная организация находится по адресу: Псков, улица Западная, 2Б.

«Скоро Новый год! Город преображается на глазах, ну, а в нашем детском саду праздник начинается с оформления окон. Уже не первый год мы оформляем окна в стиле "Новогодние вытынанки", причем каждая группа сама решает, какой новогодний сюжет будет на их окне. Все дети и родители детского сада с интересом и удовольствием рассматривают украшенные в едином стиле окна. Детский сад преображается и у всех появляется новогоднее настроение!» - говорится в заявке.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.

Теги: #Новый год #администрация Пскова #конкурс #украшения
Источник: Псковская Лента Новостей
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