Общество

«Парад снеговиков» устроили воспитатели детского сада №29 в Пскове

Псковский детский сад комбинированного вида №29 стал участником конкурса по новогоднему украшению фасадов зданий в областном центре. Заявка поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Детский сад располагается на улице Николая Васильева, 73 в Пскове.

«Для всех детей любимое время года – зима. Зима – это снег, снеговик, снежки… Снеговик является самым популярным зимним

сказочным героем после Деда Мороза и Снегурочки. Он встречает нас в начале зимы, помогает провести новогодние праздники и

зимние каникулы и прощается с зимой снеговик вместе с нами. В каждом дворе может быть свой снеговик, дети в восторге от этого сказочного героя», - говорится в заявке.

Этого персонажа детям легко воплотить в любом виде творчества: рисунок, лепка, аппликация, отметили руководители дошкольного учреждения.

«Снеговикам посвящены замечательные детские сказки, самая известная из которых – "Снеговик" Ганса Христиана Андерсена. В мультфильмах "Снеговик-почтовик", "Когда зажигаются елки" снеговик выступает как верный помощник Деда Мороза.

Веселый снеговичок Андрея Усачева считает, что самое главное душевное тепло:

«Снеговик письмо шлет другу:

Я тебе желаю вьюгу,

Чтоб метель весь год мела

Льда, сугробов, снежных горок,

И морозов "минус сорок"...

И душевного тепла!» - процитировали воспитатели.

Сегодня создание снежных фигур остается не только любимым занятием детей, но и общественным праздником. По всему миру ставят рекорды по лепке самых высоких снеговиков и даже отмечают день снеговика 18 января, добавили в детском саду.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.