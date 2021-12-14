Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Особенности псковской кулинарии
Новогодний конкурс по украшению фасадов
новогодний банкет «У Покровки»
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Что нужно для любимого хобби?
Мифы о стоматологах развеяны
лечение без очередей и хамства
«Справедливая Россия» решает проблемы
Карта Культура Причудья
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
декодируем QR-реальность
разговоры о кухне
 
 
 
ещё Общество 14.12.2021 13:040 Время работы общепита в Псковской области продлят в новогоднюю ночь 14.12.2021 13:130 Губернатор призвал псковичей соблюдать антиковидные меры и встретить Новый год без допограничений 14.12.2021 13:080 Начинается видеотрансляция пресс-конференции по итогам реализации нацпроектов 14.12.2021 13:040 Время работы общепита в Псковской области продлят в новогоднюю ночь 14.12.2021 12:300 Необычно украшающие свои окна псковичи могут поучаствовать в новогоднем конкурсе 14.12.2021 12:211 Начинается видеотрансляция пресс-конференции по итогам конкурса на эскиз застройки Четырех углов
 
 
 
Самое популярное 13.12.2021 10:4521 Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев 09.12.2021 17:5219 Самолет с десантниками совершил вынужденную посадку под Псковом 11.12.2021 15:1420 Близнецов весом 490 и 1100 граммов родила 16-летняя псковичка 07.12.2021 07:0113 Псковский губернатор назвал реальной угрозу новой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма 08.12.2021 22:4810 Проводить несколько банкетов в одном заведении разрешили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Необычно украшающие свои окна псковичи могут поучаствовать в новогоднем конкурсе

14.12.2021 12:30|ПсковКомментариев: 0

В Пскове продолжается прием заявок на конкурс новогоднего украшения фасадов зданий. В этом году появилась новая номинация - «Народная инициатива». Теперь горожане могут не только реализовать свою идею украшения дома, но и отправить заявку на участие в конкурсе в редакцию Псковской Ленты Новостей.

К примеру, каждый год все обращают внимание на необычно украшенное окно пятиэтажки на улице Советской, напротив Главпочтамта.

Хозяева квартиры демонстрируют свою оригинальность и создают новогоднее настроение не только себе, но и прохожим. В прошлом году в это окно забирался Санта Клаус, а сейчас туда заглядывают Дед Мороз со Снегурочкой.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.

Теги: #Новый год #конкурс #украшения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы новогодним украшением Пскова?
В опросе приняло участие 77 человек
Сюжет: Праздник со вкусом - оформим Псков по-новогоднему Необычно украшающие свои окна псковичи могут поучаствовать в новогоднем конкурсе «Парад снеговиков» устроили воспитатели детского сада №29 в Пскове Новогодние вытынанки прислал на конкурс праздничных украшений псковский детсад №50 Украшенный к Новому году фуд-трак на Юбилейной в Пскове представили на конкурс Детский сад «Загадка» участвует в конкурсе новогоднего оформления зданий в Пскове Псковская школа №17 участвует в конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов Псковский детский сад №41 подал заявку на конкурс новогоднего украшения зданий Заявку на конкурс новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове прислал детский сад №46 Лицей №8 стал участником конкурса новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове Павел Волков прокомментировал ход новогоднего конкурса украшений фасадов Пскова Детский сад №24 подал заявку на конкурс новогоднего украшения зданий в Пскове Детский сад №42 участвует в конкурсе новогоднего оформления зданий в Пскове Псковская школа №16 участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов Интерактив: Пропавший Дед Мороз Первая заявка поступила на конкурс новогоднего оформления фасадов в Пскове Новогоднее оформление фасадов в Пскове будут оценивать по трем критериям Участников конкурса на оформление фасадов в Пскове разделят по «весовым категориям» В конкурсе на новогоднее оформление фасадов в Пскове появятся новые номинации Бизнесменов приглашают к участию в конкурсе на лучшее оформление фасадов в Пскове к Новому году Предпочтительные цвета для оформления окон на Новый год назвали псковичам Борис Елкин пригласил псковичей поучаствовать в новогоднем конкурсе
14.12.2021, 13:290 Прививочный пункт для беременных открылся в Пскове 14.12.2021, 13:260 Игорь Максимов о 55-летии ПТС: Нам есть, чем гордиться 14.12.2021, 13:220 МВД разъяснило порядок вскрытия автомобилей в отсутствие владельца 14.12.2021, 13:130 Губернатор призвал псковичей соблюдать антиковидные меры и встретить Новый год без допограничений
14.12.2021, 13:080 Начинается видеотрансляция пресс-конференции по итогам реализации нацпроектов 14.12.2021, 13:070 «Обратный отсчет»: Андрей Маковский о «Новых людях» и ярких событиях уходящего года. ВИДЕО 14.12.2021, 13:040 Время работы общепита в Псковской области продлят в новогоднюю ночь 14.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым
14.12.2021, 13:010 Первый концерт на электронном органе дадут в Пскове 14.12.2021, 12:531 Конституционный комитет Совфеда одобрил закон о региональной власти 14.12.2021, 12:300 Необычно украшающие свои окна псковичи могут поучаствовать в новогоднем конкурсе 14.12.2021, 12:240 Второй этап Пушкинского театрального фестиваля стартует в Пскове
14.12.2021, 12:211 Начинается видеотрансляция пресс-конференции по итогам конкурса на эскиз застройки Четырех углов 14.12.2021, 12:000 Кражу водопроводной трубы и фонарей раскрыла новоржевская полиция 14.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Андреем Маковским 14.12.2021, 11:540 Призера Олимпийских игр Нину Черемисину поздравляют сегодня с 75-летием
14.12.2021, 11:460 Армен Мнацаканян: Новые автобусы помогут сельским школьникам расширить спектр поездок 14.12.2021, 11:410 Псковские власти усилили работу с районами по вакцинации от COVID-19 14.12.2021, 11:381 Прожить более полугода только на сбережения могут менее 10% псковичей — опрос 14.12.2021, 11:350 «Эхономика»: Игорь Максимов о 55-летии ПТС и смысле принципа «Тепло нашего города»
14.12.2021, 11:210 Около 40 пешеходных переходов в Пскове оборудуют светофорами или ликвидируют 14.12.2021, 11:100 В Псковской области пресекли попытку узнать гостайну у пограничников. ВИДЕО 14.12.2021, 11:040 Интерактив: На скорости в сугроб 14.12.2021, 10:580 Клиентам Tele2 предлагают безлимитный интернет на борту самолетов
14.12.2021, 10:500 Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 16 декабря 14.12.2021, 10:340 Грантовый конкурс молодежных проектов «Есть идея» стартовал в Пскове 14.12.2021, 10:130 «Обратный отсчет»: Андрей Маковский о «Новых людях» и ярких событиях уходящего года 14.12.2021, 10:050 Два автомобиля сгорели в Псковской области ночью
14.12.2021, 10:010 Интерактив: Непролазные льды 14.12.2021, 09:490 Великолучанку будут судить за использование поддельных водительских прав 14.12.2021, 09:370 Почти три тысячи человек в Псковской области остаются без электричества 14.12.2021, 09:340 В Госдуме призвали популяризировать традиционные символы «русского Нового года»
14.12.2021, 09:150 Глава Рособрнадзора: Альтернативой ЕГЭ станет портфолио 14.12.2021, 09:090 Панк всегда был вокруг: группа из «Чартовой дюжины» «Нашего радио» выступит в Пскове 14.12.2021, 09:000 Спрос на вахтовых работников вырос почти на 50% по сравнению с допандемийным периодом 14.12.2021, 08:450 Псковичам напомнили о преимуществе электронной подачи заявления на выдачу водительских прав
14.12.2021, 08:300 Молодого мужчину ищут под Псковом 14.12.2021, 08:150 Лучших тяжелоатлетов определили в Псковской области 14.12.2021, 08:000 Регионы назвали свои условия для введения QR-кодов 14.12.2021, 07:461 Псковичей приглашают на онлайн-олимпиаду, посвященную детям войны
14.12.2021, 07:330 В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС 14.12.2021, 07:150 Петербург и Псков свяжет дополнительный поезд в канун Нового года 14.12.2021, 07:010 Арендное жилье в России за год подорожало на 31% 13.12.2021, 23:590 Белой акации цветы эмиграции
13.12.2021, 22:450 Псковичам напомнили правила перевозки детей в автомобиле 13.12.2021, 22:301 Операцию «Неформал» проведут полицейские в Псковском районе 13.12.2021, 22:150 Более 100 спортсменов приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике в Пскове 13.12.2021, 22:001 Как избежать штрафов на вокзалах, напомнили жителям Псковской области
13.12.2021, 21:450 Почти 150 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год 13.12.2021, 21:300 Более тысячи вызовов обработали за неделю сотрудники Единой диспетчерской службы Пскова 13.12.2021, 21:150 Гандболисты из Пскова взяли приз на соревнованиях в Беларуси 13.12.2021, 21:050 Книгу о народе сето презентуют в псковской областной библиотеке
13.12.2021, 20:503 Псковские росгвардейцы провели занятие для школьников ко Дню Конституции 13.12.2021, 20:350 Психологический семинар для семей детей-инвалидов прошел в Локне 13.12.2021, 20:210 Псковичи могут выиграть билеты на детский новогодний спектакль 13.12.2021, 20:101 Более 400 обращений поступило в адрес главы Пскова в социальных сетях за выходные
13.12.2021, 20:000 Жители Псковской области участвуют в реализации дорожного нацпроекта 13.12.2021, 19:4510 «Единая Россия» выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о QR-кодах 13.12.2021, 19:300 Сквер на улице Труда в Пскове впервые украсили к Новому году. ФОТО 13.12.2021, 19:150 Книга «Тригорское до Пушкина» стала участником Международной книжной ярмарки non/fiction№23
13.12.2021, 19:000 Боле 2500 километров ЛЭП восстановили в Псковской и Новгородской областях за сутки 13.12.2021, 18:452 Средние показатели по заболеваемости превышены в трех районах Псковской области 13.12.2021, 18:300 Почетному гражданину Острова Павлу Мищенкову вручили медаль 13.12.2021, 18:150 Дети из начальной школы становятся участниками ДТП чаще других — Владимир Папорт
13.12.2021, 18:000 Пресс-конференция в Общественном пресс-центре ПЛН: национальные проекты. Итоги-2021 13.12.2021, 17:550 «Единая Россия» дополнит законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии 13.12.2021, 17:530 Сезон предновогодних скидок стартовал в Сбере 13.12.2021, 17:5210 Большинство читателей ПЛН выступили против переименования площади Ленина в Пскове
13.12.2021, 17:4122 Митрополит Тихон признался в поджоге избы наркодилеров в 90-е 13.12.2021, 17:330 Автобусы для обслуживания удаленных школьных маршрутов поступили в Псковскую область 13.12.2021, 17:280 Дизельное топливо подорожало в Псковской области более чем на 5% 13.12.2021, 17:261 Людей с яркой внешностью приглашают на работу в псковский драмтеатр
13.12.2021, 17:131 Александр Козловский призвал поддержать приюты для бездомных животных 13.12.2021, 17:070 Пресс-конференция в Общественном пресс-центре ПЛН: как будут выглядеть Четыре угла? 13.12.2021, 17:021 Дмитрий Быстров поручил создать комиссию для выяснения причин нарушения теплоснабжения в Острове 13.12.2021, 16:590 Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru