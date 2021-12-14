Общество

Необычно украшающие свои окна псковичи могут поучаствовать в новогоднем конкурсе

В Пскове продолжается прием заявок на конкурс новогоднего украшения фасадов зданий. В этом году появилась новая номинация - «Народная инициатива». Теперь горожане могут не только реализовать свою идею украшения дома, но и отправить заявку на участие в конкурсе в редакцию Псковской Ленты Новостей.

К примеру, каждый год все обращают внимание на необычно украшенное окно пятиэтажки на улице Советской, напротив Главпочтамта.

Хозяева квартиры демонстрируют свою оригинальность и создают новогоднее настроение не только себе, но и прохожим. В прошлом году в это окно забирался Санта Клаус, а сейчас туда заглядывают Дед Мороз со Снегурочкой.

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Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.