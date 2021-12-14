Общество

«Сказочный Новый год» встречают в детских садах Пскова

«Сказочный Новый год» стал идеей для украшения нескольких детских садов Пскова. Заявки на конкурс лучшего новогоднего оформления фасадов зданий города поступили от руководителей детских садов в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Так, в заявке детского сада № 6 «Звездочка» указано, что новогодние украшения позволяют приобщить детей к праздникам и традициям города через погружение «в сказочный мир новогоднего волшебства». Также это позволяет создать эмоционально радостные и комфортные условия для полноценного проживания дошкольного детства.

Дошкольное учреждение находится на по адресу: улица Первомайская, 3.

Олени, сказочные персонажи, елки и снежинки также украсили окна псковского детского сада №27. Он расположился на улице Олега Кошевого, 25.

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №20 на улице Гражданской, 20а также принял участие в конкурсе.

«Праздничное оформление к Новому 2022 году и Рождеству Христову создает настроение не только детям и сотрудникам детского сада, но и родителям. Совместное участие в оформлении детского сада приносит частичку радостного ожидания предстоящих праздников, желание сделать что-нибудь хорошее и доброе», - говорится в заявке.

Воспитатели детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №47 «Радость» не только украсили группы внутри. Они также слепили снеговиков снаружи и нарядили ель у входа. Увидеть результаты их труда можно по адресу: улица Западная, 7.

Украшать дошкольное учреждение к Новому году своей традицией назвали сотрудники и воспитанники детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 12. Дошкольное учреждение находится на улице Некрасова, 54 а.

«Блеск шаров, мишуры, огоньков радует и детей, и взрослых! Самые лучшие украшения - те, что сделаны своими руками, поэтому мы научились филигранно вырезать снежинки, Дедов Морозов, домики, елки, символы года и многое другое для украшения окон, стен, дверей. Родители с воспитанниками изготавливают игрушки, чтобы украсить уличную елку. И скоро это свершится... "Как розовые яблоки в кормушке снегири…". Все в ожидании чуда! У всех праздничное настроение!» - отмечается в заявке.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.