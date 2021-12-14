Псковские организации допобразования активно участвуют в новогоднем конкурсе украшений

Псковские организации дополнительного образования принимают активное участие в новогоднем конкурсе украшений фасадов зданий. Заявки от них продолжают поступать в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».
Так, сотрудники Центра детского и юношеского туризма и экскурсий на улице Юбилейной, 81 украсили окна организации в тематике «Новый год с рюкзаком». Частью декора здесь стало туристское снаряжение: компас, лыжи, коньки и туристские карты.
Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность» также решил создать новогоднее настроение своим воспитанникам.
Организация находится по адресу: улица Кузнецкая, 33.
Сказочных персонажей на окнах нарисовали сотрудники детского центра «Надежда», который находится на улице Звездной, 12.
Поздравить своих воспитанников с наступающим Новым годом решили также в военно-патриотическом центре «Патриот» на улице Пушкина, 6.
Здесь не только украсили окна и подоконники, но и установили искусственную елку.
«Волшебного оленя» смогут увидеть посетители эколого-биологического центра на улице Юбилейной, 93.
Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.