Общество

Псковские организации допобразования активно участвуют в новогоднем конкурсе украшений

Псковские организации дополнительного образования принимают активное участие в новогоднем конкурсе украшений фасадов зданий. Заявки от них продолжают поступать в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Так, сотрудники Центра детского и юношеского туризма и экскурсий на улице Юбилейной, 81 украсили окна организации в тематике «Новый год с рюкзаком». Частью декора здесь стало туристское снаряжение: компас, лыжи, коньки и туристские карты.

«Наше учреждение приглашает жителей города активно провести Новогодние каникулы: съездить или сходить с семьей в поход, прокатиться на лыжах или коньках, научиться ориентироваться на лесных снежных дорожках по компасу, карте и даже по звездам! Встречайте новый год в духе путешественника, открывайте новые горизонты и будьте здоровы!» - добавили сотрудники Центра туризма.

Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность» также решил создать новогоднее настроение своим воспитанникам.

Организация находится по адресу: улица Кузнецкая, 33.

Сказочных персонажей на окнах нарисовали сотрудники детского центра «Надежда», который находится на улице Звездной, 12.

«Новый год — хороший повод добавить в свою жизнь что-то новое. И в этом году педагоги и обучающие постарались представить вход в центр "Надежда" как двери в сказочную страну. И именно за этими дверями их ожидают не только педагоги, но и сам Дед Мороз», - говорится в заявке.

Поздравить своих воспитанников с наступающим Новым годом решили также в военно-патриотическом центре «Патриот» на улице Пушкина, 6.

Здесь не только украсили окна и подоконники, но и установили искусственную елку.

«Волшебного оленя» смогут увидеть посетители эколого-биологического центра на улице Юбилейной, 93.

«Волшебный олень везет детям новогодние подарки и праздничное настроение сквозь зимний лес, мерцающий сотнями огней», - отметили в эколого-биологическом центре.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.