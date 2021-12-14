Общество

Фасад гостиничного комплекса «Покровский» украсили к новогоднему конкурсу

Фасад и прилежащую территорию гостиничного комплекса «Покровский» украсили к новогоднему конкурсу.

Заявка на участие в конкурсе новогоднего украшения фасадов зданий от руководства гостиничного комплекса поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях».

«В этом год отель выбрал моноконцепцию. Мы используем всего два цвета, но украшаем ими весь периметр. Чудесным образом световые декорации лаконично гармонируют с украшенным мостом 50-летия Октября. Каждый житель города может насладиться сверкающими декорациями как по пути на работу, так и прогуливаясь возле отеля. Прекрасный обзор дает возможность наблюдать светоиллюминацию с любой стороны», - говорится в заявке.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.