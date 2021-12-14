Общество

Еще шесть детских садов Пскова украсили фасады в рамках новогоднего конкурса

Псковские детские сады декорируют фасады зданий в рамках конкурса новогодних украшений. Новые заявки поступили в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Концепцию «В ожидании праздника» для украшения окон детских групп выбрали воспитатели детского сада №15.

Дошкольное учреждение находится по адресу: Псков, улица Металлистов, 15.

Любимым праздником взрослых и детей Новый год считают в детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников №21, который находится на улице Ипподромной, 109.

«Каждый человек ждет новогоднего волшебства. Новый год невозможно представить без праздничного декора. Предвкушение праздника появляется тогда, когда город наполняется красками новогодних огней, и фасады зданий расцветают тематическими украшениями», - говорится в заявке.

Как пояснили сотрудники детского сада, на центральном фасаде второго этажа здания можно увидеть композицию «Сказка в зимнем лесу», а рядом - «Сказочное окошко с оленями» и белых медведей. На главном фасаде первого этажа воспитатели устроили «Парад озорных снеговиков».

«Любуясь этой красотой, можно почувствовать праздничную атмосферу. Именно в Новый год случаются разные чудеса и исполняются мечты!» - добавили в детском саду.

Новогоднюю фотозону с живой елкой организовали воспитатели детского сада №54. Увидеть ее можно на улице Западной, 29.

Кроме того, сотрудники дошкольного учреждения тематически украсили окна детских групп и кабинета психолога.

Так, на одном окне Дед Мороз и снеговик украшают снежинками елочки и дорожки, рядом - «Новогодний праздничный город» и снеговики.

Другие сказочные персонажи расположились на окнах в группах детского сада компенсирующего вида №49 «Тополек». Образовательная организация находится на улице Кузнецкой, 9.

«Для детей Новый год – волшебный праздник, когда случаются чудеса и Дедушка Мороз приносит подарки. "В ожидании подарков" – тема оформления входа, окон и фотозоны», - сообщается в заявке.

Создать «атмосферу ожидания Нового года, как времени сказки, чудес, волшебства, радости и веселья» решили и в детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей №45 «Родничок».

Дошкольное учреждение располагается на улице Юбилейной, 54.

Подходить со всей серьезностью к новогоднему убранству сада учат своих воспитанников сотрудники детского сада компенсирующего вида №32 «Чебурашка». Он находится на улице Коммунальной, 36.

«Новый год – самый долгожданный праздник для детей. Каждый из нас с теплотой хранит воспоминания о праздновании Нового года в детском саду, а потом и в кругу семьи. Задача взрослых создать для своих детей неповторимое волшебное ощущение самого главного праздника в году. И важной составляющей новогодних приготовлений является украшение детского сада к праздничному торжеству», - отмечается в заявке.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.