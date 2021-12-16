Общество

Учащиеся разработали концепции новогоднего украшения фасадов школ Пскова

Псковские школы представили на конкурс новогоднего украшения фасадов города разработанные старшеклассниками концепции оформления окон зданий. Заявки от образовательных учреждений поступают в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Так, концепцию «Новогоднее окошко» предложили члены Совета старшеклассников Погранично-таможенно-правового лицея. Увидеть результаты их трудов можно на улице Алтаева, 2 в областном центре.

«Каждый класс в лицее мог самостоятельно определить новогодний сюжет для убранства своих окошек и представить в рамках концепции. В начальных классах атмосфера новогоднего волшебства в классах, создавалась общими усилиями - детей, педагогов и родителей», - пояснили учителя.

Новогодний декор для окон учащиеся изготовили своими руками, используя недорогие материалы и краски. Большинство украшений выполнили в технике «вытынанка», добавили в школе.

«Новый год – самый долгожданный праздник для детей. Все мы с теплотой храним неповторимое волшебное ощущение самого главного праздника в году. Важной составляющей новогодних приготовлений является украшение школы к праздничному торжеству, ведь именно в школе ребенок находится большую часть дня», - говорится в заявке на конкурс.

Фасады сразу двух корпусов - на улице Коммунальной, 30 и Пароменской, 9 - украсили сотрудники лицея №4 «Многопрофильного».

Помимо ставших традиционными персонажей - Деда Мороза и Снегурочки - здесь решили изобразить на окнах символ наступающего 2022 года.

«Стилизация окон на фасадах зданий в технике "вытынанка" с использованием элементов и символов Нового года и Рождества: Дед Мороз, Снегурочка, символ года – тигр, ангелы, снежинки», - рассказали преподаватели.

Самым романтичным месяцем зимы декабрь назвали в средней школе №47 (улица Заводская, 3).

«Белый цвет снежинок на окнах, цветные украшения – символы зимы, наступающего Нового года, зимнего настроения, ожидания праздника и волшебства. Декабрь – самый романтичный месяц зимы, когда снег и морозы приносят только радость, дарят яркие впечатления», - сообщается в заявке.

Огнем семейного очага встречает своих учеников социально-экономический лицей №21 имени Героя России С. В. Самойлова на Сиреневом бульваре, 15.

«Новый год – ожидание чуда, встреча с самыми близкими и любимыми людьми в уютной обстановке. Холл лицея встречает огнем семейного очага, искрами совместного счастья», - отметили учителя.

По мнению педагогов, дух праздника заставляет почувствовать новогодние нотки в буднях учебного процесса. «Яркие звезды, теплые варежки и праздничные колпачки в интерьере пробуждают чудеса зимней сказки», - заметили они.

Фотозону для своих учеников организовали педагоги естественно-математического лицея №20 на улице Текстильной, 18.

«Новогодняя экспозиция "Чудеса под Новый год, или Как создать в школе праздничное настроение" возле лицея создает атмосферу новогодней сказки, символизирует время чудес и исполнения желаний», - отмечается в заявке.

Как сообщили в образовательном учреждении, эта экспозиция - не только украшение здания лицея, но и фотозона.

Еще одним участником новогоднего конкурса стала Псковская общеобразовательная школа-интернат.

Образовательное учреждение находится на улице Советской Армии, 54 в Пскове.

За основу концепции украшения здесь взяли «новогодние пенечки».

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.