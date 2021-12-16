Общество

Более 80 заявок поступило на конкурс новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове

82 заявки поступило на конкурс новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове, в том числе три от представителей местного бизнеса и одна народная инициатива.

Самая многочисленная номинация конкурса - «Лучшее праздничное оформление социального объекта». Заявки подали 17 школ, 5 учреждений дополнительного образования и 56 детских садов.

Среди них - детский сад компенсирующего вида №19 в Музейном переулке, 7. Как пояснили сотрудники детского сада, они решили погрузить образовательное учреждение в атмосферу мультфильма «Снеговик-почтовик».

«Детский сад 1957 "года рождения" оказался в атмосфере мультфильма «Снеговик-почтовик» 1955 года выпуска по сказке Владимира Сутеева "Елка", в котором ребята пишут письмо Деду Морозу с просьбой прислать им елку к празднику, а потом лепят Снеговика, который должен отнести письмо в волшебный лес», - пояснили в образовательном учреждении.

Воспитанники детского сада отправляют письма Деду Морозу с описанием, какую елку они хотели бы видеть на своем празднике. «Письма ребята опускают в почтовый ящик, затем оживший Снеговик доставит письма Деду Морозу. И к 21 декабря, когда будут новогодние утренники, Дед Мороз принесет ребятам к празднику самую красивую елку», - отмечается в заявке.

Также снеговики стали главными персонажами в оформлении детских групп в детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №11.

Образовательная организация находится в доме №12 по улице 23 июля в областном центре.

«Красивое оформление окон в групповом помещении всегда приносит радость, вызывает восторг у детей, поднимает настроение родителям и просто прохожим, если окна выходят на улицу и видны с тротуара или пешеходной дорожки», - сообщается в заявке.

Встречать Новый год большой и шумной компанией собрались воспитатели и воспитанники детского сада №8 на улице Моховой, 8 в Пскове.

«Будем рады встречать Новый год большой и шумной компанией под елочкой, с подарками и, конечно, с Дедом Морозом. Детский сад к приему гостей готов», - сказали сотрудники детского сада.

Украшениями в технике «вытынанка», оригами и квиллинг украсили окна воспитатели детского сада №37. Увидеть украшения можно по адресу: Рижский проспект, дом 33.

«Дети ждут ежегодную сказку и волшебство на Новый год. Лучшие украшения - те, которые созданы вместе, руками детей, родителей и педагогов. Украшать окна к празднику - занятие несложное и даже интересное. Видеть, как из листа обычной офисной бумаги получается неимоверная красотка - это ли не магия?» - говорится в заявке.

Как отметили воспитатели, рисунки на стекле - это красиво и весело. «Они щедро дарят праздничное настроение всем - и взрослым, и детям», - заметили сотрудники образовательного учреждения.

Организовать «мир красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества» по примеру педагога Василия Сухомлинского решили сотрудники детского сада №3 на Октябрьском проспекте, 15.

«Новый год — один из самых красочных и ярких всенародно любимых праздников. В это волшебное время каждый из нас ждет совершения чуда, исполнения желаний и приятных подарков», - отметили воспитатели.

Еще одна заявка поступила из Центра развития ребенка – детского сада №7 «Росток». Дошкольное учреждение находится на улице Стахановской, 89 в Пскове.

«Детский сад – страна детства, поэтому мы украсили его территорию в стиле волшебных детских сказок. Окна групп и музыкального зала рассказывают нашим маленьким воспитанникам сказки "По щучьему велению", "Снежная королева" и "Двенадцать месяцев"», - рассказали педагоги в заявке.

У центральной дорожки, рядом с надписью «Я люблю "Росток"», детей каждое утро встречают Дед Мороз и Снегурочка. «И, конечно же, как обойтись без новогодней елочки! На спортивной площадке устанавливается живая лесная красавица. Украшать ее будем самодельными игрушками», - добавили воспитатели.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.