Общество

Герои народных сказок появились возле детских садов в Пскове

Герои народных сказок украсили территорию псковского детского сада №33 «Огонек», коллектив которого принимает участие в конкурсе новогоднего оформления фасадов зданий Пскова. Эта и другие дошкольные организации участвуют в конкурсе в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Детский сад располагается на улице Металлистов, 1 в Пскове.

«Вот и Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой! А подарков-то, сколько у него! И он нас всех приглашает в новогоднюю, сказочную страну детства. Голубые и серебряные снежинки так и падают на притихшие ветки сирени. А вот и белочка, получив от Деда Мороза в подарок на Новый год корзину с орешками, радуется в своем хрустальном теремке. Снеговичок подсматривает, как Емеля вместо щуки тоже вытащил подарок. А вот и Настенька достала из волшебного колодца ведро с самоцветами. Наш сказочный дед не беспокоит золотую рыбку понапрасну… Сам смолол на мельнице муку и идет к бабе с подарком. Среди елей и кустов спряталась избушка Бабы Яги и Бабуля Ягуля не в простом наряде, а в новогоднем. Терем с расписными окнами зовет всех на новогодний праздник», - сообщается в заявке.

Также участие в конкурсе принял коллектив детского сада №18 «Солнышко». Он находится на улице Заводской, 4 в областном центре.

«На новогодние праздники сказочный персонаж Снеговик принес ребятам подарки, украсил елочку и детский сад», - написали воспитатели.

Воплотить детские замыслы и фантазии постарались сотрудники детского сада №5 «Академия детства» на улице Звездной, 17 Б.

Воспитатели задолго до наступления оформили фасад здания в одном стиле. Дети и родители, увидев сказочных персонажей, могут задержаться у окон и в дверных проемах, чтобы обсудить увиденное, заметили в детском саду.

«А самое главное - чтобы дети с радостью шли в детский сад, где их ждут, любят, заботятся! С каким нетерпением дети ждут Новый год! Для них это окно в мир сказки, в мир мечтаний, в мир ярких зрительных восприятий, увлекательных игр и затей. Мы старались воплотить детские мечты, фантазии – открыли мир в новогоднюю сказку», - говорится в заявке учреждения.

Украшением фасада занялись и в детском саду комбинированного вида №52. Образовательная организация находится в доме №5 по Милевскому переулку.

Создать праздничную атмосферу постарались и педагоги детского сада компенсирующего вида №48 «Лучик». Дошкольное учреждение расположено на улице Западной, 4А в Пскове.

«Создание праздничной атмосферы, привлечение родителей воспитанников к подготовке к предновогодним мероприятиям стало основной идеей украшения организации», - рассказали сотрудники детского сада.

Также в этой номинации подал заявку на участие коллектив детского сада №44 «Снегирек», который расположен на улице Народной, 51А.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.