Герои народных сказок появились возле детских садов в Пскове

Герои народных сказок украсили территорию псковского детского сада №33 «Огонек», коллектив которого принимает участие в конкурсе новогоднего оформления фасадов зданий Пскова. Эта и другие дошкольные организации участвуют в конкурсе в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».
Детский сад располагается на улице Металлистов, 1 в Пскове.
Также участие в конкурсе принял коллектив детского сада №18 «Солнышко». Он находится на улице Заводской, 4 в областном центре.
«На новогодние праздники сказочный персонаж Снеговик принес ребятам подарки, украсил елочку и детский сад», - написали воспитатели.
Воплотить детские замыслы и фантазии постарались сотрудники детского сада №5 «Академия детства» на улице Звездной, 17 Б.
Воспитатели задолго до наступления оформили фасад здания в одном стиле. Дети и родители, увидев сказочных персонажей, могут задержаться у окон и в дверных проемах, чтобы обсудить увиденное, заметили в детском саду.
Украшением фасада занялись и в детском саду комбинированного вида №52. Образовательная организация находится в доме №5 по Милевскому переулку.
Создать праздничную атмосферу постарались и педагоги детского сада компенсирующего вида №48 «Лучик». Дошкольное учреждение расположено на улице Западной, 4А в Пскове.
Также в этой номинации подал заявку на участие коллектив детского сада №44 «Снегирек», который расположен на улице Народной, 51А.
Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.