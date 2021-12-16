Общество

Псковское отделение Сбербанка принимает участие в конкурсе новогоднего оформления фасадов

Псковское отделение №8630 ПАО Сбербанк принимает участие в конкурсе новогоднего оформления фасадов зданий.

Заявка поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях».

Отделение Сбербанка находится на Октябрьском проспекте, 23/25 в областном центре.

«Поздравление жителей и гостей города Пскова с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым, создание праздничного настроения и положительных эмоций стали основой для концепции украшения здания», - сообщили сотрудники Сбербанка.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.